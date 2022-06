Moda e sostenibilità al centro del secondo incontro targato TedxMestre

Prosegue il ciclo di incontri organizzati da TEDxMestre nell’ambito del progetto VISIONI per un futuro sostenibile: il secondo appuntamento, dal tema La moda verso la sostenibilità: sfide e opportunità, si terrà l'8 giugno presso la sede del Gruppo Veritas dalle ore 20:00 (nonché in diretta streaming dalle 20:45).

Nel corso dell'evento si parlerà di sostenibilità nel campo della moda, con l’obiettivo di coinvolgere realtà molto diverse tra loro e discutere sulle possibilità che questo settore ha per reinventarsi ed essere più sostenibile. A raccontare le nuove opportunità – come economia circolare, upcycling, second-hand e l'utilizzo di nuovi materiali – saranno Womsh, brand che utilizza materiali innovativi per la produzione delle sue sneakers made in italy; la Cooperativa Rio Terà dei Pensieri / Le Malefatte, progetto di recupero e reinserimento sociale dei detenuti del carcere di Venezia attraverso la produzione di borse e accessori prodotti in pvc riciclato da banner pubblicitari recuperati; GreenChic, il marketplace italiano dove si possono acquistare e vendere capi pre-loved; Vintageria Venezia, realtà storica veneziana dove poter acquistare indumenti selezionati di seconda mano degli anni '80, '90, 2000; e Progetto Quid, che crea le sue collezioni di abbigliamento dal recupero di eccedenze di tessuti messe a disposizione da prestigiose aziende della moda e del settore tessile. Si tratterà di un momento di dialogo, confronto e approfondimento animato dalle testimonianze dirette di esperti del settore, nella migliore tradizione che da sempre contraddistingue i TEDCircles.

L'evento è aperto a tutti ma con posti limitati. Sarà possibile partecipare da remoto o in presenza. Prenotazioni online. Per info scrivere a tickets@tedxmestre.com.

L'esperienza del #TEDAdventure

I partecipanti saranno poi invitati a vivere in prima persona un'esperienza di realtà Made In Venice grazie ad una visita guidata organizzata il 18 giugno nei laboratori produttivi di Tessitura Bevilacqua, un’eccellenza veneziana nella tessitura manuale. Un’opportunità unica per scoprire da vicino la realtà della fabbrica tessile più antica d'Europa ancora in funzione, che realizza tuttora i propri prodotti con gli antichi telai del Settecento.