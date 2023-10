I Momix inaugurano la nuova stagione di prosa del Teatro Toniolo

Prende vita la stagione di prosa del Teatro Toniolo: da martedì 24 ottobre il sipario torna ad alzarsi con lo spettacolo "Back to Momix" per dare il via alla nuova stagione “È sempre una bella stagione” organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto.

L’apertura è affidata ai Momix, compagnia che al Toniolo non smette di stupire: il 24 ottobre alle 19.30 il teatro apre il sipario per la prima con lo spettacolo Back To Momix. Con sei repliche, fino al 29 ottobre, il Toniolo è pronto a trasformarsi grazie alle magie della compagnia composta dagli artisti, diretti da Moses Pendleton, capaci di portare la magia sul palcoscenico grazie alle sue coreografie e scenografie: creatività in punta di piedi, effetti corporei speciali, invenzioni cromatiche, equilibrismi artistici che trasportano il pubblico in un mondo di meraviglia assoluta.

"Back to Momix" è uno spettacolo nato dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo anni difficili che hanno forzatamente allontanato la compagnia dal suo pubblico, con il desiderio di leggerezza e spensieratezza, peculiarità della compagnia Momix, e uno sguardo sempre teso al futuro: da qui il gioco di parole del titolo che richiama un classico della cinematografia anni ’80.

Momix, che di anni ormai ne ha 43, non sembra accorgersene ed affronta le sfide della gravità, le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi con gli occhi di un bambino un po’ cresciuto, Moses Pendleton, carismatico direttore artistico e creatore di innumerevoli spettacoli di successo. I più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia della compagnia vengono restituiti alle luci del palcoscenico con una nuova e viva intensità.