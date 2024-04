Colori, sfumature e vibrazioni degli artisti Andrei Nistor e Diana Lemnaru in mostra a Mestre

La mostra che la D’E.M. International Venice Art Gallery dedica ad Andrei Nistor e Diana Lemnaru, consente di scoprire a chi già non avesse avuto modo di conoscerli, due giovani talenti. Curata da Elena Petras Duleba, gallerista e art cultural manager, inaugura venerdì 12 aprile, alle 18.00, nella sede di via Cappuccina 15, a Mestre. Presenta lo storico e critico d'arte Maurizio Favaretto. L'esposizione resterà aperta fino al 27 aprile 2024 e sarà visitabile dal lunedì al sabato (domenica su appuntamento).

Andrei Nistor si esprime attraverso visioni uniche, originali, fatte di colori, sfumature e vibrazioni che danno forma allo spirito dell'universo. «L'arte di questo giovane pittore rumeno – spiega Lorenzo Renzulli, critico e storico dell'arte – non passa inosservata, specie nei suoi lavori di grandi dimensioni, che attirano l'attenzione e fanno sognare, emozionano, come solo opere di autentico spessore sanno fare. Non serve necessariamente riconoscerne i soggetti, a volte più evidenti, in altri casi meno, basta apprezzare le vibranti suggestioni e atmosfere, per capire di trovarsi davanti a qualcosa di unico, emozionante, mai banale».

Ad accompagnare Andrei in questa nuova avventura espositiva, oltre che anche nella vita, c'è Diana Lemnaru, artista interessante, che mescola con grazia stili, tecniche e suggestioni diverse e che ha già una sua precisa identità, che la sta rendendo riconoscibile e apprezzabile sulla scena internazionale.

«Presentiamo due giovani artisti internazionali di talento emergenti – afferma la curatrice Elena Petras Duleba –. Con la loro arte tridimensionale riescono ad abbandonarsi a grandi tele, creare capolavori unici, spettacolari, che trasmettono emozioni ed energia. I molti colori, sempre in armonia, creano una poesia visiva che rendono unici nel suo genere Andrei Nistor e Diana Lemnaru: ognuno con il proprio linguaggio artistico portano con sé arte e design».

Andrei Nistor

Andrei Nistor è nato nel 1986 a Ploiesti, Romania. Ha iniziato a creare fin dalla giovane età, in seguito si è diplomato alla scuola d'arte locale e ha studiato presso l'Università delle Arti di Bucarest, Facoltà di Arti Decorative e Design, dove ha conseguito un Master in interior design nel 2011.

Il suo stile personale e distinto trasuda gioia e pace ed esprime lo spirito vivace dell'universo. Andrei è un artista astratto originale che crea con una varietà di mezzi: olio su tela, acquerelli, grafica, arte digitale, arte di strada, murales, design di oggetti, ecc., che combina in opere d'arte sorprendenti e fresche.

Diana Lemnaru

Nata nel 1995 e cresciuta a Ploie?ti, una bellissima città vicino alla capitale della Romania. Ha iniziato gli studi presso la Scuola Superiore d'Arte "Carmen Sylva". Una delle esperienze di maggior impatto in quel periodo è stata vincere un premio di menzione al Concorso internazionale di pittura per bambini a Hong Kong, che ha portato successivamente una residenza a Hong Kong nel 2014. Dopo il liceo si è laureate in Grafica e ha frequentato un Master in Strategie di Creazione in Pittura presso l'Università delle Arti di Bucarest. In tutto questo tempo ha esposto e preso parte a mostre e progetti nel Paese e all'estero.

«La mia tecnica cambiava frequentemente. (carboncino, pastello, matita, acrilico, colori ad olio, inchiostro, acquerello) – racconta Diana Lemnaru –. La direzione è stata prevalentemente figurativa e sin dal mio master ho esplorato e compreso maggiormente l'arte astratta». Dal 2019 insegna Belle Arti per adolescenti e crea opere d'arte liberamente espressive, senza vincoli, che siano in armonia con l'amore e ciò “che è dato dalla divinità”.