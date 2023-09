A Venezia arriva una mostra dedicata alla saga di Assassin’s Creed

Prezzo non disponibile

Lunedì 2 ottobre, presso l’hotel Aquarius di Venezia, si terrà una mostra dedicata alla saga di Assassin’s Creed (Ubisoft), il cui ultimo capitolo, Assassin’s Creed Mirage, è in uscita il prossimo 5 ottobre.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Architettura e in concomitanza con la Biennale di Architettura di Venezia, in collaborazione con il progetto artistico Neoludica Game Art Gallery, si celebrerà il fenomeno Assassin’s Creed con una mostra di Game Art che ripercorrerà il meticoloso lavoro di ricostruzione architettonica delle città protagoniste della saga. L'esposizione sarà aperta al pubblico dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30.