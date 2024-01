All'M9 una grande mostra su Banksy: tre porzioni di muro originali al museo del '900

Il museo M9 di Mestre si appresta a ospitare, a partire dal 23 febbraio 2024, la grande mostra su Banksy, attualmente in corso di svolgimento alla Reggia di Monza, in versione ampliata. Pezzi pregiati sono tre porzioni di muro originali dell'artista britannico, provenienti da collezioni private, dipinte nel 2009, 2010 e 2018.

Protagonisti di questi tre lavori sono tre adolescenti, rappresentanti di una nuova generazione che sembra essere la più sensibile alle tematiche intorno alle quali si muovono gli interessi dell’artista inglese, come la situazione climatica, le disuguaglianze sociali, i migranti, le guerre e i diritti dei popoli.

Il murales del 2018, Season’s Greetings, apparso a Port Talbot, in Galles, nel dicembre 2018, è un’ampia porzione di muro su cui Banksy ha dipinto un ragazzino con le braccia spalancate e la lingua tesa fuori dalla bocca per assaporare i fiocchi di neve che cadono dal cielo. Fiocchi che, però, si scoprono essere cenere che si leva da un bidone della spazzatura in fiamme. Port Talbot è stata definita dall’Oms la città più inquinata del Regno Unito. Gli altri due lavori si intitolano Heart Boy e Robot/Computer Boy.

