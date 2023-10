Al Museo Correr un’esposizione di opere calligrafiche tra Oriente e Occidente

Continuano nel 2023 le ormai consolidate iniziative che la Biblioteca del Museo Correr sta mettendo in campo per promuovere presso il vasto pubblico la conoscenza e la pratica della calligrafia. Ovvero di quell’arte visiva che, attraverso la progettazione e l'esecuzione di caratteri con una penna, un pennello a inchiostro o un altro strumento di scrittura, riesce a dare forma ai segni in modo espressivo, armonico e sapiente.

L’interesse e l’autorevolezza che il progetto calligrafia si è conquistato nelle precedenti edizioni ha spinto la Biblioteca del Correr a estenderlo, quest’anno, anche ad altre biblioteche dei Civici Veneziani offrendo ai partecipanti ai corsi visite guidate al patrimonio delle Biblioteche del Museo di Storia Naturale e del Museo di Palazzo Mocenigo.

Al tradizionale workshop, già tutto esaurito, inserito quest’anno tra le attività di MUVE Academy, viene affiancata un’esposizione di opere calligrafiche dal titolo "East-West Calligraphy", accolta dal 18 novembre al 7 gennaio nel prezioso ambiente del Salone delle Quattro Porte, parte della Pinacoteca del Museo Correr. Protagoniste della mostra sono le opere di Kazuaki Tanahashi e Monica Dengo, entrambi ben noti agli appassionati di bella scrittura.

«La mostra – evidenzia Monica Viero, direttrice della Biblioteca del Museo Correr – offre l’occasione per un approccio alla scrittura a mano come espressione artistica e veicolo di conoscenze e messaggi capaci di mettere in dialogo, e costituire un autentico ponte culturale, tra Oriente e Occidente».

Kazuaki Tanahashi in particolare, attivo dagli anni '60 in California, ha fortemente contribuito alla diffusione della calligrafia del Giappone, suo Paese d’origine, negli Stati Uniti, dove è anche impegnato nella diffusione della letteratura buddista zen. Monica Dengo, tra le prime e più importanti figure di riscoperta dell’arte della scrittura a mano libera nel nostro Paese, collabora da molti anni con la Biblioteca del Museo Correr nell’opera di promozione della conoscenza della calligrafia attraverso workshop, organizzazione di mostre ed eventi a tema.