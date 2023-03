Otto marzo, a Ca' Foscari la mostra fotografica sulle donne che hanno visitato l’ateneo

Mercoledì 8 marzo alle ore 12, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, nel cortile della sede centrale di Ca’ Foscari, verrà inaugurata la mostra fotografica “Donne a Ca’ Foscari”, con un intervento dell’attrice Ottavia Piccolo.

L’Archivio Scritture Scrittrici Migranti dell’Università Ca’ Foscari con questa esposizione vuole ricordare le donne che hanno avuto un ruolo nel mondo culturale, sociale, economico e politico e hanno visitato Ca’ Foscari nel corso degli anni. Una carrellata di volti pensata per promuovere l’emancipazione della donna e la parità di genere in una società più giusta attraverso immagini di scrittrici, intellettuali, scienziate, imprenditrici, professioniste che hanno animato i luoghi cafoscarini.



Nell’androne di Ca’ Foscari troverà spazio una seconda parte della mostra che esporrà documenti cartacei e fotografici delle prime donne cafoscarine, conservati presso l’Archivio e il Fondo Storico di Ateneo. Studentesse della prima metà del Novecento, tra cui Giuliana Foscolo, la partigiana, e Ursula Hirschmann, fondatrice del movimento per l’uguaglianza di genere Femmes pour l’Europe; le prime laureate, tra cui Vittoria Agazzi, Elena Luxardo e Nuccia Data; la prima assistente per la lingua tedesca, Olga Blumenthal, arrestata e deportata nel campo di concentramento nazista di Ravensbruck, dove morì il 24 febbraio 1945. Alcune foto di gruppo ritraggono studentesse e studenti durante l’inaugurazione di anni accademici e sessioni di esame. Una linea del tempo riassume ed evidenzia alcuni tra i principali diritti acquisiti dalle donne in Italia, dai primi del Novecento ad oggi.

L’ingresso è libero, è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, e il sabato dalle 8 alle 13, presso il cortile di Ca’ Foscari.