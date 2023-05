A Venezia la mostra cinematografica e immersiva dedicata all’Africa centrale

In concomitanza con la 18. Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, AAinD presenta "Journey over a million footpaths", una mostra digitale immersiva sviluppata in collaborazione con il partner creativo SARAVA? Project.

L'esposizione, organizzata in partnership con Zuecca Projects, sara? ospitata presso lo Squero Castello di Venezia dal 18 maggio al 18 giugno 2023.

Attraverso la mostra, il pubblico e? invitato a trascendere lo spazio fisico e a scoprire una serie di manufatti dell'Africa centrale, portati in vita grazie a un'installazione digitale e cinematografica composta di suoni, luci e colori, che utilizza scansioni e animazioni 3D assieme a preziosi filmati d'archivio.

I manufatti tradizionali africani diventano così i protagonisti della loro stessa storia, accompagnando lo spettatore in un viaggio attraverso un paesaggio immaginario che rimanda ai panorami di un'Africa che fu. Il potenziale innovativo dei nuovi media consente di esporre digitalmente i manufatti africani in una nuova dimensione fisica e concettuale, offrendo un mezzo di restituzione che rende gli oggetti visibili a un pubblico piu? vasto, in particolare alle giovani generazioni.

La mostra sfrutta soluzioni tecniche contemporanee per consentire a questi artefatti una maggiore visibilita?, colmando il divario in un mondo altrimenti povero di interconnessione culturale. La gestione della collezione di questi oggetti diventa quindi non fisica, e il dilemma della spedizione e dello stoccaggio a temperatura controllata viene risolto: nel suo stato digitale, il materiale puo? riposare in sicurezza su chiavette e iCloud. L'esposizione, attraverso le nuove tecnologie, di oggetti storici precedentemente nascosti o inaccessibili contribuisce a rafforzare il legame tra passato e presente e a creare un continuum verso il futuro.