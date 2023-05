Torcello diventa un museo a cielo aperto con la mostra "Terracielo"

Sull'isola di Torcello affondano le radici di Venezia ed è qui che Simonetta Gorreri, curatrice di numerose esposizioni internazionali, dal 12 maggio al 31 luglio, presenta un nuovo visionario progetto di arte contemporanea ambientale che coinvolge l'isola: si tratta della mostra 'open-air' Terracielo.

Otto opere 'site specific', ossia materialmente create dalle mani degli artisti in loco, invitati per l'occasione dall'associazione Artlife for the World. Il 12 maggio è prevista l'inaugurazione con una originale performance. In questo contesto la protagonista sarà la Dancing Armor – armatura danzante – che è stata realizzata dall'art-designer Sabrina Baldacchini e che verrà indossata dalla performer Jennifer Cabrera. Al termine ciò che resta del barbaro, l'armatura, tornerà accanto al suo trono per essere contemplata. Al centro dell'isola di Torcello vi è infatti un manufatto del V secolo noto come il "Trono di Attila".

Recarsi a Torcello significa immergersi in questo progetto artistico riscoprendo gli spazi dell'isola: «È possibile – spiega la curatrice Gorreri – intervenire oggi su un modello medioevale e pre-romano attraverso espressioni artistiche. Perciò gli artisti si sono recati qui per scegliere personalmente il contesto e la connotazione naturalistica dove realizzare l’opera. L'obiettivo di ogni installazione è quello di valorizzare l’isola nella sua importanza paesaggistica e storica. Mentre sta al concetto di arte contemporanea interpretare il messaggio dell’oggi e delle sue problematiche, attraverso appunto una espressione artistica libera non condizionata capace di porre l'accento sul nuovo».