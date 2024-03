A Venezia la mostra personale di Enrico Bani incentrata sul linguaggio

Continua la serie di mostre pensate e curate da Quadro Zero all’interno dello spazio di Blue Gallery a Venezia, con Wort, la personale dell’artista toscano Enrico Bani, dal 16 marzo fino al 21 aprile 2024.

Wort. Già dal titolo, ("Parola" in tedesco) si intuisce come il linguaggio, la parola, la lettera siano il campo d’azione in cui si inserisce la mostra, un’occasione per mettere in discussione il linguaggio nella sua parte costitutiva, unitaria e segnica: la lettera.

Attraverso una ricerca artistica che si articola in varie fasi, l’obiettivo principale dell’artista è quello di decostruire il linguaggio scritto, riducendo l’efficacia comunicativa della parola al grado zero. Il risultato di questa scomposizione diventa traccia, memoria di un gesto. Ed è proprio il gesto che conta per Bani, quello “privo di paura” (come ama definirlo lui), un gesto difficile da domare, che nell’ampiezza del suo sviluppo dichiara le sue intenzioni, e che si carica di tutta la potenza che serve all’artista per sovvertire, ribaltare, negare e annullare i canoni linguistici e comunicativi che permeano e scolpiscono la società contemporanea. Il risultato di questo svuotamento semantico spalanca le porte a quello puramente percettivo e materico, in cui il segno, ora ridotto a pura materia, è libero di affermarsi come emancipato e valido, anche, e soprattutto, in un contesto di pura negazione linguistica.

In questa ottica si inseriscono i lavori pensati per la galleria veneziana, come un monotipo di 9 metri, che nel suo svilupparsi nello spazio lo annulla ma allo stesso tempo lo rende visibile, esistente. Un continuo gioco di contraddizioni, di rapporti di tensione tra materia, segno e linguaggio. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, anche su appuntamento chiamando il numero 347 7030568.

L'artista

Enrico Bani si avvicina al mondo delle arti grafiche e figurative sin da bambino, giovanissimo si approccia alla street art sviluppando ricerche e progetti attraverso la cultura underground che ha avuto e continua ad avere forti ripercussioni sul suo percorso artistico. Nel 2016 si iscrive alla scuola di grafica presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, dove attualmente sta ancora studiando, approfondendo con dedizione ogni aspetto riguardante il mondo della grafica e della pittura. Sperimentando nuove tecniche di stampa e facendo tesoro delle tecniche tradizionali, ricerca uno stile personale, che si sposi con il mondo informale e contemporaneo, proponendo un nuovo linguaggio.

Nel 2017 fonda, insieme all’artista Freddy Pills, il collettivo artistico “Dhe creations”, proponendosi di portare l’arte in strada a scopo riqualificativo valorizzando la street art di qualità e gli spazi da essa occupata. Insieme ad alcuni colleghi di corso sviluppa la ricerca in serigrafia presso il proprio studio “Noce Lab”, dedicandosi a commissioni ma anche a progetti artistici. Nell’aprile del 2018, in occasione della nomina a Professore Onorario di Scultura partecipa al progetto “Eternity” di Maurizio Cattelan presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Il progetto Quadro Zero

Il progetto Quadro Zero nasce nel 2019 dall'iniziativa di due creativi, Vincenzo Alessandria e Giulio Buchicchio, rispettivamente designer e fotografo, come strumento di connessione fra artisti emergenti, con l'intento di scoprire e sostenere nuovi talenti. Attraverso un approccio multidisciplinare al design ed alla comunicazione visiva, supporta artisti, musei e fondazioni. Il ciclo di mostre pensato per lo spazio Blue Gallery ha l'intento di sondare una nuova possibilità espositiva, attraverso la selezione di artisti italiani ed esteri si pone l'obiettivo di contribuire alla ricerca di nuove metodologie nell'ambito della sperimentazione artistica.