Villa Widmann, la rassegna di incontri con autori e fotografi dal 10 novembre

Sarà Villa Widmann, la settecentesca villa veneta di proprietà della Città metropolitana, gestita dalla società in house San Servolo, a far da cornice alla terza edizione della Rassegna di incontri con autori e fotografi "La Villa dei Viaggiatori. Tra parole e immagini dal Mondo", a cura di Maria Cristina Moreschi.

Quel sottile filo rosso che è la parola "viaggio" lega gli autori e i fotografi invitati, i quali accompagneranno la platea nel loro girovagare nel mondo, descrivendo la loro esperienza con la parola scritta e le immagini. La rassegna prenderà il via giovedì 10 novembre, con Claudio Nobbio e Manuele Medoro che presenteranno la loro pubblicazione "Alberti's Day. 1635 Un veneziano a Manhattan". Narra la storia di Pietro Cesare Alberti che, partito da Malamocco, diventato marinaio ad Amsterdam e approdato in quella che poi diventerà la New York che tutti conosciamo, è ricordato come il primo italiano a giungere e stabilirsi a Manhattan. Assieme agli autori, ripercorreremo la storia di questo straordinario viaggio verso la Grande Mela, diventata così unica e originale anche e soprattutto per l'apporto culturale, e non solo, di migliaia di italiani che come l'Alberti che volevano guardare al di là del mare. Il fotografo piemontese Roberto Cristaudo, scrittore e viaggiatore, sarà il protagonista di giovedì 17 novembre con il suo progetto personale "Itaca".

«Itaca rappresenta il viaggio della mia vita da fotografo partendo da come e perché sono diventato un fotografo viaggiatore. È un progetto nato all'inizio del 2012 dopo un periodo di personale crisi fotografica e sviluppato sotto la guida di Alex Majoli - Magnum Photos. Un'esperienza di vita vissuta a contatto con le persone che ho incontrato durante i miei viaggi, semplicemente osservando senza giudicare. Nelle fotografie c'è molto di più di quello che possiamo immaginare, la fotografia non è solo scrivere con la luce, è scrivere con la nostra parte invisibile al mondo». Quello con Roberto Cristaudo sarà un incontro in cui il racconto di viaggio prenderà altre forme, una riflessione su cosa significa camminare per il Mondo e riprendere con le immagini e con le parole le emozioni più profonde che il viaggio scatena.

Iago Corazza e Greta Ropa, viaggiatori e fotografi bolognesi, con all'attivo diverse pubblicazioni firmate National Geographic, giovedì 24 novembre sorprenderanno la platea con le loro immagini che raccontano le numerose minoranze etniche di una "Invisible China". Le loro fotografie ci faranno immergere nei luoghi più sorprendenti della Cina per scoprire come le minoranze etniche, anche e soprattutto quelle oltre le 56 riconosciute, conservino ancora una propria lingua autoctona e i secolari tradizionali credo, spesso animisti, che rendono davvero meraviglioso questo caleidoscopio di umanità.

La rassegna concluderà la sua programmazione tornando idealmente da dove è iniziata: Venezia, forse la città al mondo storicamente più legata al viaggio inteso come quell'andare oltre, per scoprire se stessi oltre che nuove terre e nuovi orizzonti. Giovedì 1° dicembre il fotografo Marc De Tollenaere presenterà la sua ultima opera fotografica "Uno, Nessuno e Cinquantamila. Dentro le case dei Veneziani". Un viaggio il suo, nella Venezia insolita, invisibile, fatto di incontri con persone, ambienti e storie inedite. I Veneziani, ritratti per la prima volta nelle loro case da un fotografo armato di curiosità e stoicismo, raccontano la storia della Serenissima, città che più di ogni altra, sin dalla sua fondazione, possiede la virtù di unicità e diversità.

La rassegna s’inserisce nel programma di attività ed eventi voluti e promossi da San Servolo srl per la valorizzazione del compendio di Villa Widmann su incarico della Città metropolitana di Venezia. Tutti gli incontri inizieranno alle 21. L’ingresso è libero ma i posti sono limitati. Gradita la prenotazione: e-mail villawidmann@servizimetropoltiani.ve.it