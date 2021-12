Il Natale di San Donà di Piave tra mostre, mercatini, pista di ghiaccio e cultura

Il periodo più gioioso dell’anno è ormai alle porte. La città di San Donà si appresta a ospitare anche quest’anno un calendario di manifestazioni che spaziano dalla musica al teatro, dalle mostre ai mercatini. Tanti eventi organizzati dall’amministrazione, anche in collaborazione con Confcommercio, per trascorrere con spensieratezza, ma responsabilità, il periodo di festa per eccellenza. Ce ne sarà davvero per tutti, dai bambini agli adulti.

Eventi Natale a San Donà di Piave

Vicino al grande albero che si accenderà di mille luci l’8 dicembre, in piazza Indipendenza non mancherà la pista di pattinaggio su ghiaccio, in collaborazione con Confcommercio che già dalla prima sperimentazione nel 2019 ha incontrato il favore dei cittadini. Proprio il grande albero che accoglie i cittadini in piazza Indipendenza sarà una delle novità di questo Natale sandonatese.

Tanti saranno anche gli altri appuntamenti fra il Teatro Metropolitano Astra, esposizioni, presentazioni di libri, iniziative culturali e di intrattenimento. Grazie alla sinergia con il Distretto del Commercio e Open Circus, si terrà inoltre la mostra diffusa nei negozi del centro “Moira nel cuore”. Presso l’edicola di Piazza Indipendenza saranno invece presenti i giovani del Giffoni-San Donà Experience. Oltre alle letture presso la Casa del Bambino, riprenderanno poi le attività per i più piccoli nel rinnovato MUB dal 27 al 31 Dicembre.