Gli eventi di Natale a Noale: quest'anno anche la pista di ghiaccio e il videomapping 3D

Sarà un Natale da ricordare quello in programma a Noale. Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Confcommercio e Pro Loco, è stato possibile allestire un calendario di iniziative di forte richiamo, grazie anche ai fondi di un bando di Regione del Veneto, Ogd Riviera del Brenta & Terra dei Tiepolo e Villeggiando.

Pista di ghiaccio

A partire dalla pista di pattinaggio su ghiaccio che fa il suo debutto nella città dei Tempesta. Allestito presso piazzetta Dal Maistro, davanti al municipio, l’impianto sarà aperto dai primi di dicembre fino alla fine di gennaio 2024. «Abbiamo accolto una richiesta che i commercianti e parecchi noalesi ci facevano da tempo. La pista di ghiaccio - spiega la consigliera delegata Sara Sartori - sarà sicuramente un’attrazione per richiamare a Noale anche persone da altri comuni».

Videomapping

Non sarà questa l’unica novità del programma di eventi Natale a Noale 2023. In piazza XX settembre sulla facciata del palazzo Martini dall’8 al 26 dicembre sarà possibile assistere ad una videoproiezione su tema natalizio di 6 minuti, che verrà replicata ogni mezz’ora in fascia serale. «Il videomapping 3D è una sofisticata proiezione che crea magnifici e raffinati effetti sulle facciate di palazzi. Per Noale e il nostro territorio rappresenta una grossa novità. Speriamo possa regalare tante emozioni a chi verrà a vederla», auspica il presidente della Pro Loco, Enrico Scotton.

Luci e mercatino

Non mancheranno le luminarie, l’albero di Natale (allestito quest’anno in piazzetta del Grano), i mercatini dell’antiquariato e dei sapori (domenica 10 dicembre), gli eventi per le famiglie (l’accensione delle luci l’8 dicembre e l’evento itinerante alla scoperta dei personaggi del Natale (17 dicembre). «La nostra associazione ha fatto uno sforzo speciale - spiegano Tiziana Molinari e Giovanni Liziero della Confcommercio - per creare un programma che possa richiamare in città tanti visitatori. Confidiamo nel sostegno e gradimento di commercianti ed esercenti che mai come quest’anno potranno contare su un programma natalizio di alto livello».

Corsa dei Babbo Natale

Il programma natalizio di Noale, che vede come testimonial d’eccezione il duo comico Carlo & Giorgio (che hanno realizzato lo spot), riproporrà domenica 17 dicembre la Corsa dei Babbo Natale organizzata da Libertas e Veneto Special Sport e si concluderà sabato 6 gennaio con la Pirola Parola organizzata dalla Pro Loco.