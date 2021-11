Natale a Santa Maria di Sala: il messaggio della Divina Commedia riporta speranza

Nelle vetrine dei negozi e sulle luminarie che già addobbano il Salese c'è la frase che Dante scrisse sulla Divina Commedia: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. La poesia del Natale irrompe a Santa Maria di Sala con un connubio tra feste e rilancio del tessuto commerciale di prossimità che affonda radici profonde nel nuovo distretto del commercio “Terra del Graticolato”. È il messaggio di speranza e voglia di ripartenza lanciato dalle attività salesi, in un Natale che può fare la differenza per molti dopo tante difficoltà.

In Villa Farsetti l’appuntamento è per domenica prossima, 5 dicembre: nel parco (o all’interno delle sale della villa, in caso di maltempo) verrà allestito un evento natalizio con una ventina di espositori di tutte le categorie merceologiche, tante idee per i regali e la tavola delle feste, ma anche punti ristoro per vivere una giornata all’insegna dell’incontro e della socialità. Ci saranno anche le associazioni del territorio, con un expo delle loro attività e iniziative. Il programma prevede, a partire dalle 10 e fino alle 21, il mercato natalizio, specialità gastronomiche per tutti i palati, appuntamenti di animazione e intrattenimento, specie per i più piccoli. Per loro arriverà Babbo Natale in persona, a raccogliere le letterine e a farsi un selfie ricordo, ma ci saranno anche laboratori creativi e una splendida mostra artistica dei presepi. Quest’anno la rassegna tradizionale dei presepi nella Terra dei Tiepolo farà tappa in Villa Farsetti, aperta il 5, 8, 11 e 12 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ma “Christmas in villa”, il 5 dicembre, sarà anche l’occasione per assistere a prove di tiro con l’arco, divertirsi in un parco giochi interamente costruito in legno e fare un suggestivo giro in trenino sulle vie attorno alla villa.

Dalle 10.30 all’ora di pranzo si potrà assistere a una rassegna di canti di Natale e provare dei giri a cavallo in pony. Nel pomeriggio poi, dalle 14.30, spazio alle visite guidate di Villa Farsetti (prenotazioni al 347.4156093) letture animate e laboratori creativi per bambini (prenotazioni al 339.3919111) e, ancora, atmosfere di festa con canti e balli della tradizione popolare, animati da “I Toca Mi”. Alle 17 le premiazioni dei presepi più belli, con consegna degli attestati a tutti i partecipanti, infine dalle 18.30 alle 21, nella splendida cornice della villa illuminata a festa, ci sarà uno speciale aperitivo nel parco. «Anche i commercianti salesi – osserva il delegato di Confcommercio a Santa Maria di Sala, Walter Sartore – hanno voglia di normalità e di dare normalità: per questo abbiamo pensato la mostra nella splendida villa Farsetti, con i vari negozi e associazioni del territorio, come avvenne nel 2019, prima della pandemia. Abbiamo pensato a varie attrazioni per bimbi e famiglie e le vetrofanie da esporre per fare gli auguri ai nostri clienti». Per il vicesindaco e assessore al Commercio, Alessandro Arpi: «Quest’anno i commercianti si sono messi in rete per dare un segnale forte: è l’arma per contrastare la grande distribuzione e le vendite sul web, creando un’immagine coordinata per tutto il territorio e lanciando un messaggio che, quest’anno in particolare, ci chiama ad essere più vicini, rivedere il sorriso delle persone, sentire il calore umano. Credo che i negozi di vicinato possano farci provare queste emozioni». La vetrofania con un’immagine di luna e stelle è ripresa dalle luminarie già accese sulle vie principali dei paesi.