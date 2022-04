Natalino Balasso al Teatro Corso di Mestre in doppia replica

Natalino Balasso sarà in doppia replica il 27 e 28 aprile al Teatro Corso di Mestre con il suo ultimo spettacolo "Dizionario Balasso": un corollario sulla nostra comprensione del mondo che, attraverso profonde riflessioni, ironia e risate in pieno “stile Balasso” ci conduce in un viaggio attorno all’importanza delle parole e al significato che attribuiamo loro.

Dizionario Balasso

C’è un grande libro al centro del palco, al suo interno troviamo oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. È un libro che consulteremo col pubblico, pieno di parole in cerca di definizione. Ma non cercheremo le parole, saranno le parole a trovare noi. A seconda della parola casualmente trovata, Balasso improvviserà monologhi a partire dalla definizione del lemma.

Il Dizionario Balasso è un corollario al precedente monologo, Velodimaya, sulla nostra comprensione del mondo. Ciò che governa questo nuovo monologo è la parola “definizione”, questo termine sarà disinnescato e raccontato perché la definizione è ciò che ci fa vedere il mondo in maniera distorta, che ci fa credere che la Verità sia una sentenza “definitiva”.

