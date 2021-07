Ad agosto arriva il Noale Comix

Tra gli appuntamenti estivi noalesi debutta il Noale Comix, il nuovo appuntamento realizzato dall'associazione Comix dedicato al mondo del comics, del cosplay e dei giochi che vedrà molti appassionati di fumetti, cartoni animati, serie tv, giochi da tavolo e videogiochi partecipare nelle più diverse forme. Dal mercato a tema all'intrattenimento con le varie tipologie di giochi, gli spettacoli dei figuranti, la sfilata dei cosplayer e le canzoni dal vivo dei cartoni animati. Una tipologia di evento molto diffuso che vede sempre molto attiva la partecipazione dei giovani e non solo.

Mara Pellizza dell'associazione Comix: «Dopo i successi di Padova, Caorle, Cittadella, Venezia e Abano, approdiamo nella splendida cittadina di Noale. Il 1 agosto porteremo espositori da tutta Italia con fumetti, gadget a tema, accessori, expo su cultura nerd, arte, giochi...; un'area games per grandi e piccini con giochi di ruolo e giochi da tavolo aperti a tutti, a partecipazione libera, e tantissimi cosplayer che gireranno per tutta la città. Alla sera, sul palco, ci sarà anche la gara cosplay aperta a tutti e a premi. Ringraziamo l'amministrazione comunale e in particolar modo il consigliere Tommaso Tiepolo per averci voluto accogliere e inserire nel programma estivo. Per noi un onore essere presenti in questa splendida città, con un evento all'insegna del divertimento.»

Sara Sartori, delegata al Turismo e agli Eventi: «Il particolare periodo vissuto ha limitato molto le occasioni di divertimento, abbiamo quindi accolto con piacere la proposta di Mara Pellizza per la realizzazione di Noale Comix, evento totalmente dedicato al mondo del fumetto, un segnale di riapertura agli eventi che coinvolgano adulti e bambini, volti a creare occasioni stimolanti la fantasia, la creatività e il divertimento, in vista di un ritorno alla normalità che tutti aspettiamo, Noale torna ad accogliere tutti coloro che vogliano passeggiare nel nostro centro storico.»

Tommaso Tiepolo, delegato alle Politiche Giovanili: «Questo appuntamento non vuole essere solo un'occasione di divertimento per i giovani e per le famiglie, costretti per mesi a rimanere a casa, ma anche un'occasione di riscatto per il mondo dell'intrattenimento e del commercio che in questi mesi si sono trovati costretti a rimanere bloccati pagando il prezzo economico di questa pandemia, per questo abbiamo colto l'occasione di rilanciare le attività del nostro centro storico con un evento completamente nuovo per Noale. Ringrazio di cuore Comix e Mara Pellizza per aver accettato con entusiasmo un nuovo evento a tema qui a Noale.»

Noale Comix animerà il centro storico della città dei Tempesta da Piazza Castello fino ad arrivare ai Giardini Beggio di fronte alla Rocca. L'appuntamento è per domenica 1 agosto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...