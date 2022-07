Torna anche quest'anno il NoaleFestival

Continua la collaborazione tra l'amministrazione comunale di Noale e l'Associazione Culturale Le Muse di Crema: anche nel 2022 nella città dei Tempesta andrà in scena il NoaleFestival, in programma il 23 e 25 luglio. A settembre (2-3-4) si terrà quindi la seconda parte della manifestazione, per un totale di cinque apuntamenti. Gli appuntamenti, ad ingresso liberi, sono organizzati alle 21, in piazzetta Dal Maistro.

Noale ospiterà, dunque, interessanti serate, dal profilo molto diverso tra loro. Il festival è diventato negli anni un'occasione che piace molto al pubblico, perché spazia in ambiti differenti raccogliendo l'interesse di un pubblico eterogeneo. Come sempre si alterneranno sul palco autori molto noti, alcuni di questi sono un gradito ritorno, altri saranno nuovi protagonisti al festival proponendo al pubblico occasioni curiose. Tutti gli autori presenti rispondono al criterio di competenza dimostrata nelle televisioni, nelle radio, sui giornali e nei circuiti culturali.

«NoaleFestival è raccontare e ritornare con nuovi libri e rinnovate esperienze. - ha commentato l’assessore alla cultura, Annamaria Tosatto - Per questo con orgoglio, l'amministrazione comunale di Noale e l'associazione culturale Le Muse rivendicano il merito di aver, seppur tra mille difficoltà, voluto regalare al pubblico momenti di svago intelligente e di accrescimento culturale».

Il programma della manifestazione