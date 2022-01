Notre Dame de Paris compie 20 anni: a Jesolo con il cast originale del debutto

Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, celebra quest’anno il ventennale dall’esordio sulle scene italiane, avvenuto per la prima volta in italiano il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma, costruito appositamente per l’occasione per volontà di David Zard.

In occasione dell'anniversario, nel 2022 lo show avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso.

Dopo alcuni rinvii dovuti alla pandemia, il musical farà a tappa anche al Palainvent di Jesolo, dal 15 al 17 aprile 2022, grazie all’organizzazione di Vivo Concerti, in collaborazione con DuePunti Eventi.

Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile. La firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo e tuttora attuale. Una squadra di artisti di primo livello ha reso quest’opera un assoluto capolavoro che ancora emoziona a ogni replica, a partire dal magistrale adattamento del romanzo ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, con la direzione del regista Gilles Maheu, le straordinarie coreografie e i movimenti di scena ideati da Martino Müller, fino ai costumi curati da Fred Sathal e le scene di Christian Ratz.

In due decadi di storia italiana dello show, sono state visitate 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. L’opera popolare moderna, inoltre, è stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 20 Paesi in tutto il mondo con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali.

I biglietti sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti al giorno della settimana scelto in fase di acquisto.