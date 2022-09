Torna la notte bianca di Mira Taglio

Tutto pronto per la grande festa di Mira. Dopo tre anni di fermo, causa emergenza Covid, il centro di Mira torna a colorarsi di bianco, verde e rosso. Sabato 1 ottobre torna in scena la "Notte Tricolore", la notte bianca di Mira Taglio, che porterà in centro città molte attività: musica e spettacoli, negozi aperti, street-food, mercatino di prodotti locali e artigianali, giochi per bambini e per le famiglie. Il tutto attraverso le vie del centro di Mira, che per l'occasione verranno chiuse al traffico fino a notte inoltrata.

La manifestazione, organizzata da Pro Loco Mira in collaborazione con l'amministrazione comunale, ricalca la formula di successo sperimentata nel 2018 e 2019, con la pedonalizzazione di Riviera Silvio Trentin e di via Nazionale, dal semaforo all'altezza del ponte mobile del Municipio fino all'area dell'ex campo da rugby. Le strade cominceranno ad esser chiuse delle 16 (Riviera Silvio Trentin) e dalle 17.30 (Nazionale e strade secondarie), con rimozione delle auto in divieto, anche lungo via Dante.

Il traffico veicolare sarà indirizzato lungo le vie interne, come via Dante e via Toti, e poi lungo via Gramsci e via Miranese. Per l'occasione verrà deviato anche il normale percorso degli autobus di linea, in accordo con Actv. La manifestazione si chiuderà attorno a mezzanotte, e a seguire verranno liberate strade oggetto di chiusura. La manifestazione segue quelle organizzate recentemente sempre dalla Pro Loco ad Oriago, con la Notte Rosa, e a Mira Porte, con la festa Hippy, dopo che si è insediato il nuovo cda formato dal presidente Ornella Capovilla, dai vice presidenti Francesco Biasiolo e Arianna Baggio, dal segretario Riccardo Tiso, dal tesoriere Davide Conton e dai consiglieri Nicola Borella, Andrea Conton e Luca Valleri.