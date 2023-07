Notte Blu a Scorzè con concerti, mostre e tour gastronomici

Chiudono con il blu di Scorzè le notti del Miranese di Confcommercio, tornate a risplendere in tutto il loro successo in questa estate 2023.

Sabato 22 luglio, ancora nel pieno dei saldi estivi, sarà il centro di Scorzè ad animarsi con musica, intrattenimento per tutti percorso gastronomico e sorprese preparate dai commercianti locali, con la regia di Confcommercio del Miranese e in collaborazione con il Comune di Scorzè e il distretto del commercio “Terra dell’acqua”.

A partire dalle ore 20 il centro rimarrà chiuso per accogliere ben venticinque punti di animazione diffusi, che occuperanno la lunga passeggiata sotto le stelle tra via Cercariolo, via Venezia e via Roma. Ci sarà spazio per concerti live sotto le stelle, esibizioni di danza, karaoke e mercatini, ma anche mostre di moto, fuoristrada e camion, sport libero e angoli dedicati ai più piccoli con giochi, animazioni e truccabimbi. Spazio anche a un vero e proprio tour del gusto, con 13 tappe organizzate dai locali e pubblici esercizi del territorio, per gustare prelibatezze come pizze, vini sfusi e birra, pasticceria e gelato, fritti e drink, panini e cocktail di frutta.

Ben trenta le attività commerciali di Scorzè ad aver aderito alla manifestazione, per un ritorno in grande stile di una delle notti di mezza estate più frequentate del territorio, con i negozi che per l’occasione rimarranno aperti fin oltre la mezzanotte con tutte le offerte dell’estate. «Finalmente ripartiamo alla grande, dopo gli anni difficili del Covid – afferma Maurizio Sabadin, delegato di Confcommercio a Scorzè – e con una delle manifestazioni più di richiamo per il paese e per chi proviene da fuori. È la festa dell’orgoglio dei centri storici come il nostro, che tra mille difficoltà resistono, grazie anche a noi commercianti, capaci di rinnovarsi e rimanere propositivi con tante iniziative per i cittadini, chiamati a partecipare con senso civico e amore per il proprio paese. E devo dire che a Scorzè questo senso di appartenenza non manca e di questo ringraziamo il Comune e soprattutto il sindaco Nais Marcon e la giunta, che hanno collaborato anche materialmente all’organizzazione dell’evento».

Per permettere l’allestimento della Notte Blu, le vie del centro rimarranno chiuse al traffico dalle 18 circa e fino a tarda notte. Durante tutta la serata saranno disponibili i parcheggi di via Castellana e via dei Soranzo.