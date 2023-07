Torna la notte delle stelle a Ca' Roman

La notte delle stelle torna sabato 12 agosto a Ca’ Roman: l'immancabile appuntamento organizzato dalla LIPU in collaborazione con il Comune di Venezia verrà coadiuvato dall’associazione di astronomi mestrina “Circolo astrofili Guido Ruggeri” e dallo storico Massimo Giacomazzo.

Il programma

Ore 19:00 parte il battello da Chioggia

Ore 19:30 ritrovo presso l’info point della riserva, all’ingresso

Ore 20:00 escursione nel crepuscolo tra canti di uccelli notturni e la storia dell’isola: una passeggiata speciale, lungo i sentieri interni, alla ricerca di assioli, civette, succiacapre e osservando la presenza di residuati bellici perfettamente conservati, il tutto a cura dello staff LIPU.

Ore 21:15 arrivo in spiaggia dove si potrà consumare la cena al sacco, mentre gli astronomi Danilo e Andrea del Circolo astrofili di Mestre ci illustreranno il cielo stellato e ci parlerà del fenomeno delle stelle cadenti e risponderà alle domande dei più curiosi.

Ore 23:15 ritorno all’infopoint vicino all’imbarcadero ACTV.

L'evento è gratuito ma è gradita un’offerta libera. Prenotazione obbligatoria scrivendo a oasicaroman@lipu.it oppure con sms o whatsapp al numero della riserva 340 6192175. All’inizio e alla fine della serata sarà possibile iscriversi alla LIPU direttamente in isola. Si richiede di portare da casa telo da spiaggia, scarpe chiuse, una luce, repellente per zanzare e acqua. In caso di pioggia l'evento sarà annullato. Per raggiungere l'isola da Chioggia c’è anche il bragosso Ulisse (tel. 347 8652845).