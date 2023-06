Torna la Notte Gialla a Spinea: street food, concerti, dj-set e negozi aperti fino a tardi

Più di 45 attività commerciali in regia per il ritorno della Notte Gialla a Spinea, in programma sabato 1° luglio in una via Roma pedonalizzata e ricca di spettacoli e musica sotto le stelle. Una magia che si rinnova, regalando una lunga passeggiata tra i palazzi e le ville della città, tra ben 18 punti di intrattenimento e un percorso enogastronomico in 14 tappe, realizzato da ristoratori e pubblici esercizi di Spinea.

Tutto è pronto per una delle più attese e frequentate Notti del Miranese organizzate da Confcommercio, realizzata grazie al contributo e all’impegno dei commercianti di Spinea, insieme con il Comune e all’interno del distretto del commercio “Spinea: ville, popoli e mercanzie”. In campo ci saranno anche tanti volontari delle numerose associazioni cittadine, prime tra tutte le Pro Loco, oltre alle forze dell’ordine e naturalmente, per l’occasione, i negozi rimarranno aperti, con la possibilità di fare acquisti fino a tarda ora.

A partire dalle ore 20 e fin oltre la mezzanotte, via alle animazioni in programma per tutti i gusti e le età: dai dj-set alle performance delle migliori scuole di ballo, dagli intrattenimenti per i più piccoli, con gonfiabili, jumping e giochi di una volta, fino ai concerti live di band e artisti locali, con note rock, blues e revival, per finire con sfide a calcio balilla per tutte le età e spettacoli di cabaret. Ci sarà anche un angolo tutto da scoprire per gli appassionati di motori, con auto e moto storiche e un punto dedicato alla sicurezza stradale.

Per vivere appieno la notte fin dalle prime ore è stato predisposto anche un tour del gusto per allietare tutti i palati, anche quelli più raffinati, con ogni tipo di prelibatezza: dalle granite siciliane al gelato, dalla pizza al kebab, fino agli immancabili street food. Poi mozzarelle, panini, arrosticini, fritture e cicchetti veneziani, pulled pork, patate fritte, birra, caipirinha e mojito, galletto e hamburger, club sandwich e tacos.

La manifestazione interesserà via Roma dalla rotonda dei Bersaglieri a via Alfieri, coinvolgendo anche molte laterali e le piazze Santa Bertilla, Fermi e Marconi. «Siamo rimasti fino all’ultimo nell’incertezza di fare la Notte Gialla, visti i problemi che hanno riguardato l’amministrazione comunale - afferma per Confcommercio del Miranese, Patrizia Vianello, delegata del gruppo di Spinea - tuttavia anche quest’anno le attività si sono rese protagoniste fin da subito: hanno voluto fortemente la manifestazione, hanno raccolto l’aiuto di molti, anche nelle fasi iniziali e ora nuove attività popoleranno la nostra città, sapendo promuovere i propri prodotti anche in questa occasione. Grazie a tutti per la sempre cospicua partecipazione, non smetterò mai di dirlo: Spinea si distingue sempre».