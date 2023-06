Una notte al museo per far scoprire Emilio Vedova ai bambini

Una notte al museo per avvicinare i più piccoli al mondo dell'arte. È l'iniziativa organizzata da M9-Museo del ’900 (tra sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle 18.30 alle 9 del mattino seguente), che aprirà le porte a 40 bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni per un’esperienza indimenticabile: trascorrere la notte a un passo dalle opere d’arte di Emilio Vedova, a cui è dedicata la mostra "Rivoluzione Vedova", ideata e progettata da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e co-prodotta assieme a M9, allestita al terzo piano del museo.

Nel corso della serata, i giovani partecipanti seguiranno le orme del grande pittore veneziano, andando alla ricerca di storie di segni e di colori tra le opere in mostra, per trarvi ispirazione e realizzare nuove e rivoluzionarie creazioni. Come una vera e propria esplorazione, l'avventura terminerà con una notte in tenda negli spazi del museo.

Il costo è di 35 € (colazione inclusa). I partecipanti dovranno portare: cena al sacco, stuoino, sacco a pelo, torcia o pila frontale e il necessario per l’igiene personale. Si consiglia un abbigliamento comodo.