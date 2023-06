Notte Oro a Olmo: percorso gastronomico, mercatino e concerti sotto le stelle

La notte di Olmo si impreziosisce dell’oro del terzo appuntamento delle Notti del Miranese, promosso dai commercianti locali insieme al Comune di Martellago e con la regia di Confcommercio del Miranese. L'appuntamento è in programma sabato 17 giugno 2023 con 13 punti diffusi di animazione, tra concerti live sotto le stelle, laboratori e mostre d’arte, il mercatino della fantasia, intrattenimento per i più piccoli, karaoke e scuole di ballo.

Notte Oro di Olmo

Ci sarà spazio anche per riscoprire i giochi di una volta, ballare con dj-set e provare il percorso gastronomico con menù preparati da 11 ristoratori e locali del paese, tra pizze e panini, birre e coppe gelato, frutta da passeggio e specialità regionali italiane, mozzarelle in carrozza e degustazione dei migliori vini.

A rendere possibile la manifestazione sono ben 27 attività economiche di Olmo, a testimonianza di una rete di collaborazione tra operatori del commercio che funziona, come spiega il delegato dei commercianti di Olmo Michele Fasulo: «Dopo la pandemia i commercianti di Olmo hanno fatto squadra e di questo ne vado orgoglioso, perché assieme abbiamo deciso di credere in questo progetto di Confcommercio del Miranese e anche con l'aiuto dell'Amministrazione Comunale siamo riusciti a riproporre, dopo tre anni di fermo, la Notte Oro. Adesso aspettiamo tutti sabato sera per rivivere le strade del paese illuminate dalle vetrine dei vostri amici commercianti».

La Notte Oro si svolgerà lungo il centro di Olmo, da via Papa Luciani a via Pellico, con via Olmo che a partire dalle ore 20 si trasformerà in una lunga passeggiata sotto le stelle, con i negozi aperti fin oltre la mezzanotte a proporre le migliori offerte di prodotti e servizi in vista dell’estate. Per l’occasione saranno a disposizione i parcheggi di via Olmo, via Papa Luciani e via Damiano Chiesa.