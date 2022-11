Nuda, il "gioco acrobatico" di Daniele Finzi Pasca al teatro Toniolo

Prezzo non disponibile

Da martedì 8 a giovedì 10 novembre al teatro Toniolo di Mestre va in scena “Nuda”, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca con Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin, Micol Veglia, Francesco Lanciotti.

Ispirata al suo omonimo romanzo, Nuda è uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro. Cinque straordinari artisti interpretano uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea.

«Sono la prima di due gemelle. Mia sorella nacque vestita, uscì dalla pancia di mia mamma con una tunichetta immacolata. Io sono nata nuda, sporca, con gli occhi appiccicati». Due gemelle, cresciute in una famiglia “eccentrica”, eppure così simile a quella di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia e libertà ritrovate.

Un gioco acrobatico, insieme a un’installazione di luci interattive intrecciate alla narrazione e un potente universo sonoro, compongono questo spettacolo magico e surreale. L’autore e regista Daniele Finzi Pasca scrive nelle sue note: «Cerco la musica nelle parole, l’empatia nei gesti, la diafanità dei sogni nelle immagini. Anche in Nuda tutto danza e levita costruendo attimi di giocosità mentre con l’ingenuità dei bambini si parla di mostri che vivono accanto a noi, di sangue e di ammazzamenti».

Lo spettacolo rientra nella stagione di prosa "È sempre una bella stagione” del Settore cultura del Comune di Venezia, realizzato in collaborazione con il circuito Arteven. Orario di apertura della biglietteria del teatro: dal martedì alla domenica dalle ore 15 alle ore 19. Per informazioni: 3497723552 - www.culturavenezia.it/toniolo.