Al Goldoni arriva Spettri, il capolavoro di Ibsen riadattato da Fausto Paravidino

Il Teatro Goldoni di Venezia è pronto a presentare la nuova versione di Spettri, il capolavoro di Ibsen adattato da Fausto Paravidino, diretto da Rimas Tuminas e interpretato da Andrea Jonasson. Il debutto dello spettacolo, che riprende fedelmente la storia originale del drammaturgo norvegese, ambientandola anni dopo, è previsto per il 3 febbraio, in prima nazionale, alle 20.30 al teatro veneziano.

Spettri resterà in scena fino a domenica 6 febbraio e, oltre all'attrice protagonista Andrea Jonasson, saranno sul palco anche Gianluca Merolli, Fabio Sartor, Giancarlo Previati ed Eleonora Panizzo.

Spettri rappresenta uno dei drammi più significativi di Henrik Ibsen, considerato una commedia sociale, o più propriamente, un dramma borghese. Come nei grandi miti della tragedia greca, qui si mescolano incesto, follia, verità terribili dopo anni di menzogna. L’ambientazione però è quella di un’allucinata campagna norvegese, resa grigia e stagnante, come l’animo dei personaggi, da una pioggia battente; un luogo in cui il sole e il calore arrivano inutilmente e sempre troppo tardi.