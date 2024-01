Gli Oblivion al Toniolo con il nuovo spettacolo “Tuttorial", dedicato alla contemporaneità

Tra gli spettacoli più attesi del cartellone 2023/204 de "I comici", sabato 20 alle ore 21.00 e domenica 21 gennaio alle 16.30 gli Oblivion arrivano al Teatro Toniolo di Mestre, in doppia replica, con il loro nuovo spettacolo Tuttorial – guida contromano alla contemporaneità.



Incantati dal richiamo suadente del Metaverso, gli Oblivion si proiettano nel futuro con questo lavoro interamente dedicato alla contemporaneità: dalle tendenze musicali del momento, alle serie tv più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità, tutto finisce nello spietato frullatore oblivionesco.

Tuttorial e? una realtà alternativa dove Galileo Galilei e? una star di TikTok, Leonardo da Vinci non riesce a produrre contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea. Senza senso e senza tempo, personaggi di varie epoche allietano le giornate dei loro follower in cambio dell’agognato successo. Dare piacere per monetizzare, in pratica il mestiere più antico del mondo. E tutti sono ben felici di farlo, a partire dai cinque Oblivion che spaziano dai litigi tra Bell e Meucci sull’invenzione del telefono, al presentarci le creature tipiche delle modernità come l’infaticabile Rider e il pavido Leone da Tastiera fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica all’attualità. E in questa folle playlist non poteva mancare una vecchia conoscenza del gruppo, il caro Alessandro Manzoni, che questa volta vuole ambientare i suoi "Promessi Sposi" nelle serie tv più famose di tutti i tempi.



Con il virtuosismo dei loro arrangiamenti, effetti sonori avveniristici e quella innata voglia di distruggere gli schemi, gli Oblivion cantano, suonano, percuotono diventando anche l’orchestra di loro stessi e realizzano ogni sera un anti-musical carbonaro a meta? tra avanspettacolo e dj set. Tuttorial e? un vero e proprio strumento di orientamento grazie al quale, in poche e semplici note, i grandi interrogativi umani avranno risposte alla portata di tutti.