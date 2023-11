Padel e prevenzione: un incontro sulle malattie urologiche con lezioni gratuite

Il 29 novembre 2023, allo Spector Padel House (SPH) di Mestre, è in programma un momento dedicato agli sportivi che prevede un incontro con il dottor Carlo Pianon, presidente della Lilt, per discutere della prevenzione delle malattie urologiche. Ai partecipanti saranno offerte lezioni gratuite con istruttori federali dalle 18.00 alle 19.00. Al termine è previsto un aperitivo a porte aperte per chiunque desideri partecipare alla discussione.

L'evento è organizzato da SPH, Lemon ed E-Motion. Il manager di SPH, Marco Sportillo, spiega: «Promuoviamo questa iniziativa con lo scopo di sensibilizzare la popolazione maschile, meno abituata di quella femminile ad ascoltare i segnali del proprio corpo e meno predisposta culturalmente a percorsi di prevenzione in ambito urologico. Un passo in questa direzione è un passo per salvare vite e sconfiggere pregiudizi, lo sport come strumento di cambiamento, è un'arma fondamentale».

Aggiunge Ilaria Edel Muzzati, di Lemon: «Abbiamo immaginato un momento di grande importanza per la prevenzione destinato alla figura maschile e fortemente voluto anche dal Comune di Venezia e dall’Ulss 3». Per Matteo Carponi di E-Motion, «in questo momento il padel rappresenta un veicolo importante di comunicazione diretta e indiretta anche su temi importanti, ben oltre la componente sportiva».

Presente uno stand con materiale informativo fornito dalla Lilt. Patrociniano l’evento il Comune di Venezia e l’Ulss 3.