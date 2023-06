Noale celebra il suo Medioevo: tutto pronto per il Palio 2023

Prezzo non disponibile

Torna a Noale uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023, il centro storico ospiterà il Palio, rievocazione di giochi e cerimonie indetti tra il 1339 e il 1347 dai signori Tempesta.

Programma Palio 2023

Non mancheranno gli appuntamenti che da sempre lo caratterizzano: la corsa a staffetta sulla distanza di 800 metri tra le sette contrade, la Bala d'Oro, che vede come protagoniste le diciottenni noalesi, spettacoli e sfide che simulano la competizione di un tempo, giochi medievali, giullari, mangiafuoco, acrobati, sbandieratori e musici da tutta Italia che si esibiranno nelle piazze.

Come di consueto ci sarà spazio per il mercato medievale, dove si potrà acquistare l'autentico artigianato nella forma più semplice, e per i cibi medievali: antiche ricette e profumi che ogni contrada da secoli custodisce con le spade.

(foto: Patrizia Rufo).