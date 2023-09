All'Arsenale il panel "Venezia, artigianato e turismo: una relazione sostenibile"

Per il Salone dell’Alto Artigianato Italiano alle Tese dell’Arsenale di Venezia, venerdi? 29 settembre alle 11 in Tesa 98, Venezia da Vivere organizza il panel: "Venezia, artigianato e turismo: una relazione sostenibile”. I viaggi sostenibili che rispettano le comunita? locali sono sempre piu? richiesti da un turismo orientato alla consapevolezza e all’impegno per l’ambiente. D’altro canto connettere gli ospiti alla cultura del territorio e? l’obiettivo delle esperienze di viaggio che molti hotel cinque stelle offrono ai loro ospiti.

Molti hotel veneziani utilizzano maestranze locali d’eccellenza per il restauro e la realizzazione degli ambienti, e sono sempre piu? numerose le strutture che creano per i loro ospiti esperienze customizzate alla scoperta dell’alto artigianato cittadino, con visite a laboratori, incontri o workshop in hotel con maestri artigiani. Se quindi l’artigianato e? un driver per il marketing, di conseguenza gli hotel sono ambassador di una Venezia straordinaria, un canale privilegiato di promozione di una citta? che viene presentata come ricca di talenti e di esperienze uniche. Attivita? di comunicazione e marketing, progetti ed eventi innescano processi virtuosi che si rivolgono proprio a quel tipo di utente che la citta? ricerca: un ospite consapevole, alla ricerca di esperienze autentiche e inedite, che vuole portare con se? un pezzo di storia, di maestria e di eccellenza, rappresentato da un oggetto artigiano.

Tra i relatori: Michela Canzi Babini, direttore fondazione The Place of Wonders; Gianmatteo Zampieri, direttore, Alessandro Heinrich, primo portiere, Baglioni Hotel Luna; Gloria Reali, groups and events coordinator, Ca’ di Dio Hotel; Rodolfo Bevilacqua, presidente Tessitura Luigi Bevilacqua; Agnese Lunardelli, amministratore Lunardelli Est e Lunardelli Venezia; Marta Perissinotto, digital marketing and events manager Martina Vidal Venezia; Anthony La Salandra, direttore Risposte Turismo; Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti, Venezia da Vivere e Venice Fashion Week.



Per approfondire i valori chiave trattati durante il convegno la giornata continuera? con una passeggiata con Venezia da Vivere e la community di fotografi e creator IgersVenezia alla scoperta del Salone dell’Alto Artigianato Italiano.