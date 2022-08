Il tradizionale Patto d'Amistà tra San Donà e Musile

Prezzo non disponibile

Il patto solenne tra San Donà e Musile di Piave si rinnova nel solco della storia e della tradizione. Domenica 7 agosto torna il Patto d'Amistà, con un ricco programma per i residenti delle due località e per i tanti ospiti che giungono per l'occasione.

L'evento inizia a San Donà di Piave, alle 19.30, con la sfilata degli sbandieratori del “Gruppo Città della Rocca”, che si esibiranno per le vie principali del centro cittadino. Alle 20 ritrovo delle autorità sandonatesi in piazza Indipendenza per la formazione del corteo storico che si dirigerà verso Musile di Piave. Faranno da cornice i "Popolani delle frazioni di San Donà", con i relativi stendardi e i capponi custoditi e scortati. Alle 20.30 è prevista la partenza di entrambe le delegazioni.

A Musile avanzerà il corteo storico con la partecipazione dei figuranti e del “Gruppo musici e sbandieratori Croce di Piave". Alle 21 avverrà l'incontro sul Ponte della Vittoria fra le delegazioni cittadine, con la consegna dei doni e la prosecuzione del tragitto verso piazza XVIII giugno. Alle 21.30 il programma prevede la lettura del patto solenne d'Amistà sulle scalinate del municipio di Musile, con lo scambio dei capponi e il saluto delle amministrazioni. La festa prosegue in piazza della Libertà con i food truck, l'intrattenimento musicale di Radio Piterpan e l'anguriata finale offerta dall'amministrazione comunale.

«L'arrivo del Patto d'Amistà - spiegano il sindaco di Musile e l'assessore alla cultura - è un momento che la nostra cittadinanza vive da sempre con grande attesa ed emozione. È il giorno in cui si riscoprono le nostre origini, si rinsalda l'amicizia e la collaborazione con la vicina San Donà, si vive un momento di relax e spensieratezza». «Il Piave ci divide fisicamente ma ci unisce spiritualmente - aggiunge il sindaco di San Donà – e il patto solenne, che torna finalmente a rivivere nella sua forma più completa, è una festa nel segno del rispetto e della collaborazione tra le nostre due comunità».