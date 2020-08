Patto solenne d'amistà tra Musile e San Donà in forma ridotta: non mancheranno i fuochi

Sarà un evento in forma ridotta, per il rispetto nei confronti delle indicazioni anti Coronavirus, ma comunque dal forte saporte storico. Venerdì 7 agosto 2020 torna a Musile di Piave il Patto Solenne d’Amistà, manifestazione in programma in piazza XVIII Giugno alle 21. Il patto solenne, con lo scambio dei capponi, sarà diverso rispetto al passato, senza il grande pubblico e senza il tradizionale corteo, ancora non consentito. Ma nonostante questo la ricorrenza viene confermata, in una modalità del tutto nuova e nel rispetto delle disposizioni.

Il programma ridotto

Alle 18, presso tutti i bar di Musile, frazioni comprese, vi sarà l’ "Aperitivo d’Amistà", offerto dall’amministrazione comunale. Alle 21 lo scambio dei capponi e alle 23 il grande spettacolo pirotecnico. In ogni momento non potranno essere presenti alla manifestazione più di 150 persone. Il pubblico dovrà rispettare la distanza interpersonale di un metro e indossare mascherina, utilizzando guanti o soluzioni igienizzanti per le mani. Agli spettatori, prima dell’accesso all’area dello spettacolo, sarà misurata la temperatura corporea e in caso la stessa sia superiore ai 37,5 gradi, la persona non sarà ammessa all’area dello spettacolo.