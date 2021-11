Salute, chi abita in provincia di Venezia entra gratis alla Peggy Guggenheim Collection

Torna l’appuntamento autunnale che molti veneziani attendono. Il 20 e 21 novembre 2021, in occasione della Festa della Madonna della Salute, la Collezione Peggy Guggenheim apre le sue porte gratuitamente ai cittadini. L’ingresso è su prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.

Gratis alla Peggy Guggenheim di Venezia

Nel corso delle due giornate, presentandosi in biglietteria con un documento d’identità e/o tessera Venezia Unica, i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia potranno visitare la collezione permanente, e concedersi così una passeggiata tra i colori autunnali del giardino delle sculture, per poi immergersi tra i capolavori di René Magritte, Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, Jackson Pollock, Grace Hartigan, Leonor Fini, Alberto Giacometti, solo per citarne alcuni.

Da non perdere, una volta a Palazzo Venier dei Leoni, la mostra Migrating Objects. Arte dall’Africa, dall'Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim, aperta al pubblico fino al 10 gennaio, 2022. Con 35 opere d’arte non occidentale esposte per la prima volta insieme, collezionate dalla mecenate americana nel corso degli anni ’50 e ’60, il museo presenta uno spaccato meno noto, ma fondamentale e assolutamente affascinante, del collezionismo di Peggy Guggenheim. E domenica 21 alle 15 sarà la volta dei più piccoli familiarizzare con l’arte esposta nella mostra temporanea, grazie al Kids Day Maschere!. L’attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria al seguente link.