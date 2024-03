“Pierino e il Lupo di S. Prokofiev” in scena all'auditorium San Nicolò di Chioggia

Domenica 10 marzo, alle ore 18.00, va in scena “Pierino e il Lupo di S. Prokofiev” all'auditorium San Nicolò di Chioggia. La celebre composizione di S. Prokofiev è una favolosa sinfonia scritta per l'infanzia. La voce recitante è di Bruno Lovadina; con lui anche l'Ensemble Orchestra "G. Zarlino". Direttore: Pietro Perini. Per informazioni: 3299782440 o 3273324469.

Bruno Lovadina

Diplomato presso l’Accademia Veneta dello Spettacolo nel 1989, lavora dal 1991 come regista, attore e direttore artistico. Realizza 40 spettacoli ed oltre 150 laboratori teatrali in Italia ed all’estero, tenendo corsi di aggiornamento presso scuole di ogni ordine e grado.

Ha condotto stage e spettacoli sulla Commedia dell’arte e sulla maschera presso l’università di Vilnius (Lituania), Saarbruchen (Germania) Nancy (Francia) Varsavia e Cracovia (Polonia) Lisbona (Portogallo) Bangkok (Thailandia). Come presidente dell’associazione Bel Teatro di Padova ha organizzato tournée in Cina, Grecia, Lituania, Ex-Jugoslavia, Romania e Polonia.

Cura progetti e laboratori per Arteven; è responsabile per il Comune di Padova dei rapporti culturali con la città gemella di Nancy; collabora con l’Istituto Italiano di Cultura e l’Università di Strasburgo e in qualità di formatore teatrale con il dipartimento di Italiano dell’Università de Lorraine Nancy; è direttore artistico - settore teatro - del Barco Teatro di Padova, realizza laboratori teatrali per studenti in lingua italiana e francese con la scuola internazionale di Strasburgo Robert Schuman. Ha organizzato 15 festival ed è stato direttore artistico del progetto triennale PH+ Festival teatrale, dedicato alla disabilità e tutor teatrale presso la casa circondariale di Treviso.