Portogruaro va di corsa: a ottobre torna la Mezza Maratona

Uno spettacolo lungo 21 km sulle strade di quella che lo scrittore Ippolito Nievo definì “Piccola Venezia”, uno scrigno di tesori d’arte e suggestivi scorci, nel cuore del Veneto Orientale, a metà strada tra Venezia e Trieste. Dopo il successo dell’edizione d’esordio nel 2022, la Portogruaro Half Marathon torna domenica 15 ottobre e si candida a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno podistico veneto.



Si correrà sui classici 21,097 km di un veloce tracciato, parzialmente rinnovato, che si svilupperà nei territori comunali di Portogruaro, Gruaro e Concordia Sagittaria. La partenza avverrà nello scenario di Piazza della Repubblica a Portogruaro e qui sarà posto anche il traguardo, oltre al village che accoglierà atleti e accompagnatori.



Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano, società organizzatrice dell’evento, preannuncia un tracciato scorrevole e spettacolare: «Abbiamo pensato di introdurre qualche piccola novità rispetto al percorso 2022, in modo da transitare anche per Concordia Sagittaria. Si correrà tra arte e natura, con l’acqua a fare da elemento caratterizzante visto che la gara seguirà in buona parte il corso del fiume Lemene. Segnalo in particolare il transito al Mulino di Boldara e, nella seconda parte di gara, il passaggio nei pressi di Villa Bombarda, a Portovecchio. E poi c’è il centro storico di Portogruaro che tornerà ad accogliere gli atleti nel finale di gara. Un contesto splendido. L’anno scorso abbiamo ricevuto tanti complimenti per l’organizzazione, ci sono tutte le premesse per fare ancora meglio».



Alla Portogruaro Half Marathon sarà abbinata una corsa stracittadina, sulla distanza di 10 km, a carattere ludico-motorio, aperta a tutti. Non solo: alla vigilia della mezza maratona, sabato 14 ottobre, debutterà la “Corri con me”, camminata a passo libero per famiglie e amici a quattro zampe, aperta anch’essa a tutti. Sei chilometri di passeggiata tra arte e natura.