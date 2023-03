Alla Fondazione Querini Stampalia la presentazione in anteprima del film Concrete Bach di Riccardo De Cal con Mario Brunello: l'appuntamento è previsto alle ore 18.30, alla presenza del regista e del musicista che dialogheranno con lo storico dell’architettura Francesco Dal Co e con il musicologo Guido Barbieri.

Concrete Bach è un filmato di Riccardo De Cal nato da un’intuizione di Mario Brunello, tra i più grandi interpreti della musica di Bach, e da sempre affascinato dal Memoriale Brion di Carlo Scarpa a San Vito di Altivole. Un progetto ambizioso che si prefigge il compito di restituire un soffio di eternità dato dalla fusione di musica, architettura e cinema, nella forma di un simbolismo potente e di grande coinvolgimento emotivo.

Johann Sebastian Bach è universalmente considerato uno dei maestri indiscussi della storia della musica classica. È uno degli esponenti di spicco del Barocco musicale fra Seicento e Settecento. Carlo Scarpa, invece, è uno dei maestri dell’Architettura del ‘900, creatore di un nuovo linguaggio raffinato e preziosissimo, in costante equilibrio tra Oriente e Occidente, e tra razionalismo e poesia. Molte le analogie possibili tra queste due personalità, nonostante la distanza temporale che li separa e i diversi ambiti di applicazione nelle arti.

Così come molte sono le analogie tra La Ciaccona di Bach e il Memoriale Brion di San Vito di Altivole. La più evidente è che entrambe le opere sono dei monumenti alla memoria: la Ciaccona si ritiene sia stata composta in occasione della prematura scomparsa della moglie delcompositore, mentre il Memoriale è dedicato ai coniugi Brion.

