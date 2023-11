Al Fondaco dei Tedeschi la presentazione del libro "Inventario" di Marino Folin

Mercoledì 29 novembre, al Fondaco dei Tedeschi alle ore 18.00, Marino Folin presenterà il suo libro "Inventario. Le cose e la casa verrà" (Marsilio, 2023), in dialogo con Maria Luisa Frisa e Roberto Papetti.

Il libro

Che la biografia non sia un genere praticato nella narrativa italiana è cosa nota. Non siamo certo inglesi. Tuttavia, di tanto in tanto, compaiono nel nostro panorama scritture che mostrano quanto invece la forma biografica donerebbe all’italiano. L'architetto Marino Folin tenta e riesce, in questo suo primo straordinario libro di narrativa, in un’impresa mirabile e, in effetti, architettonica: raccontare la biografia di un uomo – è lui, è un’autobiografia, ma potrebbe essere un altro – attraverso gli oggetti.

Si sfogliano le pagine come si entra in una casa, ci si accomoda su una sedia, ci si lava le mani in cucina o in bagno, ci si ferma su un divano a osservare Venezia riquadrata dalle finestre. In un mondo in cui tutti siamo portati a dire "io", Marino Folin ci regala un’autobiografia nella quale stare comodi, sottolineando quanto gli oggetti siano ciò che ci rende umani. Usciamo dal Paradiso Terrestre vestendoci, cioè accumulando oggetti, ed entriamo nell’umano continuando a farlo. L’autobiografia di Marino Folin, piena di oggetti che raccontano mondi e che da tutto il mondo arrivano, è, in effetti, l’autobiografia di tutti.