Presentazione del libro #IOSIAMO

#IOSIAMO – storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia), libro scritto da Tiziana Di Masi e Andrea Guolo (Edizioni San Paolo), sarà presentato a Mirano (Venezia) con un evento speciale organizzato da Circolo NOI in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Mirano (Consulta per l’Assistenza e la Sanità) e la Parrocchia di San Michele Arcangelo.

Il libro è il frutto di un lavoro che Di Masi (attrice di teatro sociale) e Guolo (giornalista e autore) stanno portando avanti dal 2017 raccogliendo le testimonianze di volontari di tutta Italia e che è anche diventato uno spettacolo teatrale in scena dal 2018, rappresentato non solo nei migliori teatri d’Italia ma anche in situazioni di alto valore istituzionale (tra queste, al Senato della Repubblica e in occasione dell’inaugurazione di Padova capitale europea del volontariato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella).

La presentazione del libro si terrà sabato 11 settembre a partire dalle ore 20.15 presso il Patronato S. Pio X° (via Cavin di Sala 19). Ingresso libero con presentazione obbligatoria di green pass, fino a esaurimento posti. Prima della presentazione (inizio ore 20.45 ci sarà un breve saluto delle associazioni di volontariato di Mirano.

INTERVERRANNO

Paolo Morlotti, presidente Circolo NOI di Mirano (organizzatore dell'evento) e Presidente Consulta per l’Assistenza e la Sanità del Comune di Mirano

Gabriele Petrolito, Assessore alle Politiche Sociali e Rapporti col Volontariato del Comune di Mirano

Don Artemio Favaro, Parroco di S. Michele Arcangelo e coordinatore della Collaborazione Pastorale del Miranese

Adriana Montaguti, referente Caritas di Mirano

Lucia Coin, presidente Associazione “Casa Mia - Santa Bertilla”

Roberto Girardi, Associazione “La Colonna Lesioni Spinali onlus”

Saranno presenti gli autori. Tiziana Di Masi interpreterà alcuni brani tratti dal libro #IOSIAMO e, come in ogni presentazione, verranno raccolte ad hoc le storie legate al volontariato di Mirano e del territorio dove si svolge l’evento. In particolare, le storie inedite “a km zero” riguarderanno i volontari miranesi di Caritas, Casa Mia – Santa Bertilla e La Colonna Lesioni Spinali onlus

Queste e altre storie contenute in #IOSIAMO sono un esempio di quel passaggio dall’IO al NOI che è il vero significato dell’azione dei volontari – oltre 6 milioni in Italia secondo Istat – ed è anche il nome scelto per l’opera di Di Masi e Guolo, con l’aggiunta dell’hashtag che rappresenta la condivisione. Il loro amore non sarà mai inutile.

“Ogni presentazione – affermano gli autori – è stata e sarà l’occasione per raccontare l’impegno dei volontari, anche durante la pandemia, e di chi li ha sostenuti: associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende e privati. La vera ripartenza dell’Italia ci sarà soltanto se riusciremo a costruirla tutti insieme, superando i limiti dell’io per abbracciare la visione del noi. Perché #IOSIAMO!”

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...