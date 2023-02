Allo SpazioEventi della Toletta la presentazione de "Lo spazio dentro" di Luca Raffaelli

Giovedì 2 marzo alle ore 18, presso lo SpazioEventi della Libreria Toletta, la presentazione de Lo spazio dentro (Edizioni Mincione, 2022), il recente romanzo di Luca Raffaelli. L'autore dialogherà con la giornalista Federica Augusta Rossi.

Il libro

Una chat profonda, romantica, struggente, erotica, divertita, drammatica. Una donna e un uomo scoprono di potersi raccontare nell’intimità grazie all’anonimato: a poco a poco, attraverso le parole e le emozioni, riescono a confessare quello che tenevano nascosto. Nasce così uno scambio sensuale e spirituale che li libera dalle paure creando una potente armonia sentimentale. Tra colpi di scena e momenti di commozione, una domanda scorre costante tra le pagine del libro: ma siamo sicuri di sapere cosa sia l’amore?

Luca Raffaelli, scrittore e giornalista, è fra i massimi critici nel campo del fumetto e del cinema d'animazione. Direttore artistico di festival come Cartoombria, Castelli Animati, Romics, La città incantata e Sardinia Film Festival. Tra le sue ultime pubblicazioni il fumetto Ciao mamma vado in Giappone con Enrico Pietropaoli (Tunuè), trasposizione di un suo romanzo pubblicato da Einaudi ragazzi Che cos’è un fumetto con Valerio Bindi (Carocci). Autore de Le anime disegnate (Tunuè) saggio di riferimento per il cinema di animazione, di recente traduzione in francese (Mincione Edizioni). Lo spazio dentro è il suo primo romanzo rivolto agli adulti.