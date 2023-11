A Noale la presentazione del libro "Profumo di mughetto" di Francesco Cassandro

L’elaborazione del lutto, il rifugio nella fede, il rapporto tra inconscio e subconscio, le due parti misteriose e irrazionali della mente: sono questi i temi che Francesco Cassandro, giornalista e scrittore, affronta nel suo primo romanzo dal titolo “Profumo di mughetto” (Alba Edizioni). Aspetti delicati e profondi, che hanno a che fare con l’umanità toccata dal dolore per l’improvvisa perdita di una persona amata, saranno motivo di conversazione tra l’autore del libro e il giornalista Enrico Scotton martedì 7 novembre, alle ore 17.30, presso la sala di Palazzo della Loggia a Noale.

Durante l’incontro, organizzato dall’assessorato alla Cultura della Città di Noale e l’Università del tempo libero, si ripercorrerà la storia del protagonista del libro, Roberto, un giornalista in pensione, rimasto vedovo dopo la morte della moglie Luisa, venuta a mancare a causa di un tumore. Incapace di accettare la scomparsa della moglie, Roberto incontrerà Anna, la misteriosa presenza che profuma di mughetto che lo guiderà a riconciliarsi con l’idea che sua moglie non tornerà più. Solo allora Luisa potrà essere una presenza rassicurante nella sua vita e non un ricordo doloroso.

Francesco Cassandro è stato giornalista e vanta numerose pubblicazioni, tra le quali “Il coraggio della politica – Intervista a Luigi Gui” (recentemente ripubblicato), "Un miracolo chiamato Nordest" e "Quel mattino sulla strada di Tobruk".