A Venezia la presentazione del libro "Ultime Isole" di Paolo Barbaro

Giovedi? 9 marzo, alle ore 18, la casa editrice Wetlands – in collaborazione con la libreria Studium di Venezia – presenta il libro "Ultime isole” di Paolo Barbaro presso la sala conferenze di Sant’Apollonia (Castello 4312, Venezia). Intervengono Giovanni Montanaro e Tiziano Scarpa, autore della prefazione inedita del libro. Letture di Margherita Stevanato.

Il libro

Dove la laguna di Venezia si perde tra velme e barene appaiono le Ultime Isole, abitate da un'umanita? anfibia, che vuole resistere all'omologazione dello sviluppo urbano, ma finisce per non poter sfuggire alla storia. E? qui che Paolo Barbaro, giovane ingegnere, si confronta con una precarieta? che pervade la materia e le relazioni umane. In un caleidoscopio di partenze e ritorni che si snodano nell'arco di tre racconti, Barbaro scava nelle viscere della Venezia del dopoguerra, affollata e caotica, narrando con uno stile unico un mondo sull'orlo della scomparsa. Un affresco che ci proietta inaspettatamente nella Venezia del futuro, che solo a partire dall'inscindibile legame tra l'acqua e le sue genti potra? fondare il proprio avvenire.