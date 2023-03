A Jesolo torna "Primavera in Festa"

A Jesolo il grande spettacolo di Primavera in Festa torna per il 13esimo anno di fila e anche in questa occasione si prepara ad accogliere migliaia di persone. A introdurre la manifestazione sarà un aperitivo in programma venerdì 14 aprile, alle ore 18.00, in piazza I Maggio con l’intrattenimento musicale di un DJ.

Via Cesare Battisti e piazzetta Fanti del Mare ospiteranno un mercatino dell’artigianato e della creatività, nonché un mercatino enogastronomico con le primizie primaverili, mentre via Nazario Sauro si trasformerà in area di intrattenimento per bambini con laboratori di giocoleria e arti circensi pieni di oggetti colorati e di sfide stimolanti per tutte le età. Un’altra grande occasione per trascorrere dei bellissimi momenti insieme sarà, inoltre, un gazebo trucca bimbi e due gonfiabili. Grande spazio avrà anche la musica grazie alle esibizioni degli allievi delle scuole del territorio sul palco che sarà allestito in piazza Fanti del Mare.

Piazza della Repubblica sarà, invece, dedicata completamente all’area food dedicata ai locali della zona e animata dalle selezioni dei DJ.

Nell’area del parco del Comune si confermano per domenica mattina e pomeriggio le esibizioni con i cavalli dell’associazione Animo Equestre. In quest’ampia area ritorneranno inoltre gli stand delle associazioni sportive e non solo, per promuovere le proprie attività con esibizione delle varie discipline. Saranno quindi organizzate passeggiate acquatiche lungo il Sile con l'associazione Remiera Jesolo, che metterà a disposizione le proprie imbarcazioni per scoprire il fiume da un'altra prospettiva. Per i più coraggiosi anche la possibilità di provare l'ebbrezza del Kayak.

In piazza Kennedy, infine, saranno la musica e le luci sfavillanti delle giostre ad accogliere grandi e piccini per momenti di allegria e svago.