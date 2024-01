Carnevale "in love" al Lido con mercatini e musica

Dal 9 al 11 febbraio, il Lido di Venezia si trasforma nell’isola del Carnevale, con un ricco programma di eventi quotidiani. In Piazzale Santa Maria Elisabetta, tutti i giorni dalle 10 alle 19:30 ci sarà spazio per mercatini con hobbisti, creatori di ingegno, commercianti ed onlus e un divertente gonfiabile per bambini vicino all’imbarcadero Actv. Di seguito il programma giorno per giorno.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

9 febbraio

dalle 10 alle 19.30: mercatini con hobbisti, creatori di ingegno, commercianti ed onlus posizionati solo in piazzale S.M. Elisabetta

dalle 10 alle 18.30: gonfiabile per bambini in zona darsena vicino all’imbarcadero Actv.

10 febbraio

dalle 10 alle 19.30: mercatini con hobbisti, creatori di ingegno, commercianti ed onlus in piazzale S.M. Elisabetta, Gran Viale S.M. Elisabetta, e Piazzetta Lepanto

alle 10.30: arrivo del corteo acqueo nel canale di Via Lepanto con le remiere del territorio

dalle 15 alle 16.30: Venice Carnival Street Show

dalle 16.30 alle 18: concerto.

11 febbraio

dalle 10 alle 19.30: mercatini con hobbisti, creatori di ingegno, commercianti ed onlus in piazzale S.M. Elisabetta, Gran Viale S.M. Elisabetta, e Piazzetta Lepanto

dalle 15 alle 16.30: Venice Carnival Street Show

alle 16.45: Flash mob "One Billion Rising" per dire no alla violenza sulle donne

alle 17: dj set.

14 febbraio