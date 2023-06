Al via Venezia Jazz Festival con il meglio della musica internazionale

Tre appuntamenti imperdibili inaugurano la XV edizione di Venezia Jazz Festival, il festival firmato da Veneto Jazz che nei mesi di giugno e luglio porta in laguna il meglio della musica jazz e contemporanea internazionale.

Si inizia venerdì 23 giugno con il doppio concerto (alle 19.00 e alle 21.00) di Omar Sosa alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Le diverse anime della musica delle Americhe e le radici afro-cubane percorrono il linguaggio universale di questo pianista, in scena anche con keyboards, loop & sampling. Uno stile unico, il suo, di audacia e ritmo, che in una carriera pluridecennale l’ha portato a collaborare con artisti come Paquito D’Rivera, Giovanni Hidalgo e Trilok Gurtu e a raggiungere ben sette nomination ai Grammy Awards.

L’Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini all’Isola di San Giorgio Maggiore ospita sabato 24 giugno (ore 19.30) la BGKO – Barcelona Gipsy balKan Orchestra, un ensemble di sette elementi provenienti da diversi paesi (Spagna, Italia, Grecia, Francia, Serbia e Ucraina) che interpreta in uno stile raffinato ed impeccabile la musica tradizionale di Balcani, Medioriente e coste del Mediterraneo. Con l’album “Nova Era” ha riaffermato di essere una delle band più acclamate per la loro interpretazione unica della musica tradizionale, nel rispetto della tradizione ma con una costante attenzione al tempo presente.

Domenica 25 giugno (ore 20.45) sulla Fondamenta di Cannaregio al Laguna Libre è di scena il senegalese Lamine Cissokho, suonatore di kora, antico strumento dei popoli mandingo dell’Africa occidentale. Discendente di noti musicisti, la sua musica è un crossover unico tra tradizioni mandinka, jazz, worldmusic e improvvisazioni virtuosistiche.

I biglietti dei concerti del Teatro La Fenice e dell’Auditorium Lo Squero sono disponibili nel circuito Ticketone.