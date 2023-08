Gli anni ‘90 e il tempio della musica techno in un documentario: a Venezia arriva "Cocoricò Tapes"

Ingresso libero con tessera Rete Cinema in Laguna. Costo della tessera: a partire da 7.50 euro

Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella vincitore a Ortigia Film Festival, arriva a Venezia in occasione del compleanno di Rete Cinema in Laguna. L’evento è organizzato a tre anni dalla prima proiezione de “Il terrorista” in campo Junghansha, ha il sostegno di Combo Venezia e si svolgerà lunedì 28 agosto dalle ore 18.00 alle ore 23:00.

Nella corte interna dell’ostello in Campo dei Gesuiti una serie di eventi e ospiti per festeggiare la ricorrenza: un talk con Rete Doc e Flash Future, l’aperitivo con djset, la proiezione del documentario prodotto da La Furia Film e Sunset Produzioni e, in chiusura, il dibattito con Francesco Tavella (regista) e Lisa Tormena (produttrice). Presente anche il Principe Maurice, protagonista del Cocoricò degli anni ‘90 e icona indiscussa del Carnevale veneziano.

Il documentario

Cocoricò Tapes racconta il mito della storica discoteca di Riccione durante la direzione artistica di Loris Riccardi, quando il locale era luogo di trasgressione e avanguardia artistica, Tempio della notte per una generazione che ogni sabato sera viveva lì dentro un vero e proprio rito collettivo.

Nato grazie al ritrovamento di VHS girate all’interno del locale, il documentario è un viaggio visivo e sonoro nel Cocoricò e negli anni ‘90, così folgoranti e irripetibili, esplosi lì dentro. Un viaggio possibile grazie al connubio tra le musiche di Matteo Vallicelli, il ricco materiale d’archivio inedito e le interviste - del tempo e di oggi - ai volti protagonisti della Piramide. A guidare lo spettatore, infatti, sono le parole di Loris Riccardi, Giuseppe Moratti, Renzo Palmieri, Principe Maurice e Silvia Minguzzi.

Il programma

Si parte alle ore 18.00 con l’incontro industry con Rete Doc e la casa di produzione e distribuzione Flash Future: le opportunità del mercato cinematografico.

A seguire, l’aperitivo e il dj set con Giuseppe Moratti, storico PR del Cocoricò, presente nel documentario. Alle ore 21.00 la proiezione del documentario e subito dopo l’incontro con Francesco Tavella (regista) e Lisa Tormena (produttrice - Sunset).

Cocoricò Tapes arriva a Venezia dopo un’estate di importanti traguardi: l’anteprima mondiale al Pesaro Film Festival davanti a una platea di 1.500 persone, il Premio “Sebastiano Gesù” come miglior documentario a Ortigia Film Festival e il debutto nella arene estive.

Il film vede la regia e il soggetto di Francesco Tavella, la sceneggiatura di Francesco Tavella e Matteo Lolletti, con la fotografia di Luca Nervegna, il montaggio di Luca Berardi e la musica di Matteo Vallicelli. La sua realizzazione è stata possibile anche grazie al prezioso supporto di più di 200 donatrici e donatori che, catturati dallo spirito del progetto, hanno deciso di partecipare e diffondere la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Idea Ginger.