A Chioggia lo spettacolo cosmico "Quantum One” di Andrea Vettoretti con Violante Placido

Sarà la rassegna "Racconti d’estate" a ospitare in Palazzo Grassi, a Chioggia, l’esordio della nuova versione dello spettacolo “Quantum One”, che vede ora protagonista l’attrice Violante Placido; con lei in scena, mercoledì 19 luglio alle ore 21.00, ci sarà il chitarrista trevigiano Andrea Vettoretti, compositore delle musiche, accompagnato da Riviera Lazeri al violoncello e Fabio Battistelli al clarinetto. I testi sono tratti dal "Calendario Cosmico" dell’astrofisico statunitense Carl Sagan.

Frutto di tre anni di lavoro e ricerca per convertire le vibrazioni elettromagnetiche spaziali in frequenze musicali, “Q1-Quantum One”, di cui è stata pubblicata anche la versione discografica, vuole veicolare un messaggio di pace e responsabilità ambientale verso la Terra, perchè è «l’unica casa che abbiamo», spiega Vettoretti.

La produzione è composta da nove brani articolati in tre suites che richiamano gli echi di un “concept album”, in cui i suoni dell’universo sono il “quarto elemento” della partitura musicale per chitarra, violoncello e clarinetto. In questo lavoro Andrea Vettoretti interagisce con i suoni cosmici, esplorando le armonie sonore dello spazio, unendole alla musica per creare un’unica, poetica energia. L’ascoltatore può cosi` scoprire suoni primordiali come i 3° K emessi dopo il Big Bang, le stelle Pulsar, le “sinfonie” emesse da galassie come la Via Lattea oppure il suono dei buchi neri, chiamati QPOs. Il percorso musicale di “Quantum One” comincia dalla prima luce dell'universo fino ad atterrare sul nostro pianeta, dove il canto delle megattere ci riporta all’elemento primigenio della vita: l’acqua.

«Dopo l’anteprima in occasione della Festa della Musica – evidenzia Vettoretti – possiamo considerare l’appuntamento di Chioggia un'ulteriore tappa di avvicinamento al Festival Chitarristico delle Due Città Treviso-Venezia, di cui a breve presenteremo il cartellone dell’edizione 2023, che animerà, tra settembre e ottobre, il trevigiano Museo Santa Caterina, il mestrino Auditorium Candiani ed il celeberrimo Teatro La Fenice».

Andrea Vettoretti

Andrea Vettoretti è considerato caposcuola del genere chitarristico “New Classical World”. Nei suoi brani si possono cogliere elementi dalla musica classica al minimalismo, toccando la “fusion” fino ad elementi rock; scrive ed interpreta le proprie opere, che mescolano stili e tecniche differenti ed è quindi un artista di difficile classificazione.

Diplomatosi in Francia con il massimo dei voti, ha proseguito gli studi nella prestigiosa “Ecole Normale de Musique” di Parigi dove, sotto la guida del maestro Alberto Ponce, ha ottenuto in soli due anni il “Diplome Supérieur de Execution” e successivamente il massimo riconoscimento del “Diplome Supérieur de Concertiste”.

È risultato vincitore in tredici competizioni musicali internazionali e i suoi concerti sono accompagnati da un’attenta coreografia di luci ed effetti. I suoi brani, raccolti in 11 album, sono presenti sui principali canali web come iTunes, Spotify e Youtube.