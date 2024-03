Al teatro Belvedere di Mirano "Il raggiratore" di Goldoni

La rassegna “Teatro di Primavera 2024” si conclude domenica 24 marzo (ore 16.00) al teatro Belvedere di Mirano, in via Belvedere 6, con la commedia “Il raggiratore”, di Carlo Goldoni. In scena la compagnia Fata Morgana Aps di Preganziol (Treviso), regia di Fabrizio De Grandis. Rappresentata per la prima volta in occasione del carnevale del 1756 al teatro San Luca di Venezia, è una delle commedie goldoniane in cui maggiormente si respira la decadenza della classe nobile.

Trama

Il raggiratore è Pasquale, figlio di contadini, che approda dalla campagna in città con il proposito di fare fortuna. Fingendosi conte si apre l’accesso alle case dei nobili veri, che truffa e raggira con successo, spalleggiato da un trafficante senza scrupoli e da un dottore di legge fallito. Goffi e maldestri come sono, tanto la sorella Carlotta che il servitore Arlecchino minacciano continuamente e senza volerlo il buon esito dei suoi loschi disegni. Tra le sue vittime vi è don Eraclio, nobile spiantato e preda della mania per le "antichità", "l’antiquariato"; la moglie e la figlia di questo si contendono i favori del finto conte, che sfrutta ed "usa" abilmente la loro inclinazione per lui per raggiungere i propri fini. Fino a quando e fino a che punto riuscirà a "raggirare" i sentimenti delle sue dame?

La rassegna “Teatro di primavera”, giunta alla decima edizione, è promossa dal Comune di Mirano e organizzata dall’associazione culturale “Il Portico – Teatro Club APS”, che porta in scena compagnie amatoriali del territorio veneto, alcune delle quali già apprezzate dal pubblico miranese.

Il biglietto d’ingresso è di 8 euro, in vendita al botteghino del Teatro Belvedere aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00.

Per informazioni: e-mail teatroclubvenezia@libero.it, organizzazione tel. 3356330079, tel. 0415798487.