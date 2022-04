Mira recupera la sfilata di Carnevale in notturna: spazio a carri allegorici e food truck

Sabato 30 aprile, Mira ospiterà la seconda edizione del Carnevale della Riviera in notturna. A partire dalle 20, sarà possibile assistere alla sfilata dei carri allegorici che si snoderà per via Gramsci, Riviera Matteotti e Riviera Trentin: qui sarà allestito il palco d’onore per le premiazioni. L’evento è promosso dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il supporto di diverse attività commerciali della città. In caso di pioggia il Carnevale sarà spostato al 7 maggio.

Nell’attesa del transito dei carri, ad allietare il pubblico saranno le animazioni di strada, con i food-trucks per gustare assieme qualcosa di buono. Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino alle 23.30.

«Quest’anno ce l’abbiamo messa tutta per riuscire a organizzare il Carnevale – annuncia Michele Campalto, presidente della Pro Loco – e siamo orgogliosi di portare a Mira, per la seconda volta, la sfilata dei carri allegorici. È un evento sul quale crediamo molto, per offrire alla città un’occasione di festa e di rilancio dell’economia locale, con varie iniziative collaterali come quella come quella del gruppo folk “Giorgio e le magiche fruste della Romagna”. Desidero ringraziare tutte le attività che ci hanno sostenuto e l’Amministrazione comunale, perché senza di loro non avremmo potuto organizzarlo».

«Dopo Oriago in fiore, ecco un’altra occasione per stare assieme, vivere la città all’aria aperta e sostenere il commercio - sottolinea il sindaco Dori - Esprimo il mio personale ringraziamento ai tanti volontari e alla Pro loco per il lavoro che compiono a servizio della nostra comunità. E spero che siano davvero tante le persone che parteciperanno a Mira a questo evento di festa, ovviamente nel rispetto delle misure sanitarie di sicurezza».