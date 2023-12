Domenica la regata dei Babbi Natale in Canal Grande

Prezzo non disponibile

Torna domenica 17 dicembre la tradizionale regata alla valesana dei Babbi Natale in Canal Grande a Venezia, organizzata dall’università Ca’ Foscari. La gara, alla sua undicesima edizione, partirà alle 10.30 all’altezza di Bacino San Marco e terminerà presso la sede centrale di Ca' Foscari.

Quest'anno parteciperanno 20 regatanti in mascareta, vestiti da Babbo Natale e con la barca addobbata con decorazioni natalizie. Le categorie in gara sono: Champion Donne (6 partecipanti), Champion Uomini (6 partecipanti) e Amatori (8 partecipanti).

Le premiazioni avverranno al termine della regata e del corteo in campo dell’Erbaria. Saranno presenti per l’università Ca’ Foscari Maria Antonietta Baldo, delegata alle attività sportive, e Giovanni Giusto, consigliere comunale con delega per la tutela delle tradizioni. Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria con le tradizionali bandiere, mentre una giuria designata dall'università premierà le barche meglio addobbate.

I partecipanti

Categoria Champion Uomini:

Bizio Lorenzo

Damiano Amedeo

Molin Maurizio

Rossi Piero

Sarti Andrea

Zennaro Eugenio

Categoria Champion Donne:

Caporal Jane

Davanzo Luigina

Frood Robin

Lazzari Gabriella

Signorelli Marta

Zanella Vally

Categoria Amatori Uomini: