Torna la Regata Storica, tradizione e spettacolo nei canali di Venezia

Domenica 5 settembre torna l’appuntamento con la Regata Storica, una delle manifestazioni più antiche di Venezia e uno dei momenti più spettacolari e pittoreschi della vita cittadina, seguita in particolare modo dai residenti che si riuniscono lungo le rive del Canal Grande.

A Venezia le regate di voga alla veneta organizzate in forma di gara, per celebrare festività religiose o avvenimenti, esistono almeno dal tredicesimo secolo. Nel tempo, poi, ha preso forma la Regata per eccellenza, definita "storica" e replicata fino ai giorni nostri. Alla regata tradizionale dei gondolini, riservata agli uomini, si sono aggiunte, nel corso degli anni, varie gare: quella delle caorline a sei remi, dei giovanissimi e delle donne.

Caratteristico della giornata è il corteo storico di apertura, organizzato dal secondo dopoguerra, a rievocazione dell’arrivo di Caterina Cornaro a Venezia, regina di Cipro, che rinunciò volontariamente al suo trono in favore della Repubblica di Venezia nel 1489, determinandone l’ufficiale annessione alla Serenissima. Il corteo si compone da una sfilata di decine e decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume.

Il programma

Ore 16.00 Corteo storico-sportivo : sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta. Percorso: Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto, Ferrovia e ritorno lungo il Canal Grande fino a Ca’ Foscari.

: sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta. Percorso: Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto, Ferrovia e ritorno lungo il Canal Grande fino a Ca’ Foscari. Ore 16.30 Regata de le Maciarele e de le Schie : regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi. Categorie: Maciarele Senior (fino a 14 anni) con percorso da Punta della Dogana a Ca' Foscari; Schie (fino a 10 anni) con percorso: da Rialto a Ca' Foscari; Maciarele Junior (fino a 12 anni) con percorso da San Stae a Ca' Foscari.

: regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi. Categorie: Maciarele Senior (fino a 14 anni) con percorso da Punta della Dogana a Ca' Foscari; Schie (fino a 10 anni) con percorso: da Rialto a Ca' Foscari; Maciarele Junior (fino a 12 anni) con percorso da San Stae a Ca' Foscari. Ore 16.50 Regata dei giovanissimi su pupparini a due remi . Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari

. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari Ore 17.10 Regata delle caorline a sei remi . Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari Dopo il passaggio delle caorline (3°/4° posto) e dopo il passaggio dei gondolini (finale) Sfida Remiera Internazionale delle Università : sfida su galeoni a 8 remi tra gli equipaggi delle Università veneziane (Ca’ Foscari e Iuav), CUS Roma – Università Romane, Università degli Studi di Trento e Università di Vienna. Percorso: da Rialto a Ca' Foscari

: sfida su galeoni a 8 remi tra gli equipaggi delle Università veneziane (Ca’ Foscari e Iuav), CUS Roma – Università Romane, Università degli Studi di Trento e Università di Vienna. Percorso: da Rialto a Ca' Foscari Ore 17.40 Regata delle donne su mascarete a due remi . Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari Ore 18.10 Regata dei gondolini a due remi. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

Informazioni utili

L’accesso alle aree lungo le rive del canal grande per assistere all’evento sarà contingentato, al fine di mantenere il distanziamento sociale, con obbligo di indossare la mascherina. I luoghi suggeriti da cui assistere alla regata sono: piazzale della stazione Santa Lucia; San Simeon Piccolo; campo San Marcuola; San Stae; campo della Pescheria di Rialto; campo dell'Erbaria; Rialto, riva del Carbon, riva del Ferro, riva del Vin; San Silvestro; San Tomà; campo San Samuele; Accademia; San Vidal; campo San Vio; campo della Salute e Punta della Dogana.

Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 circa, i servizi di navigazione Actv verranno modificati o interrotti per consentire il regolare svolgimento delle regate. Il servizio nel Canal Grande verrà interrotto dalle ore 15.30 alle ore 19.30 circa. Nel Bacino di San Marco, fino alla fermata di Giardini (compresa), verrà interrotta la navigazione dalle ore 15.00 alle ore 18.45 circa.

